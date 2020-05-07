Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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6 saat önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, 10 Mayıs Pazar günü 4 saat süreyle sokağa çıkmasına izin verilecek 65 yaş ve üstü vatandaşlara hatırlatmalarda bulundu.

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Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, 10 Mayıs Pazar günü 4 saat süreyle sokağa çıkmasına izin verilecek 65 yaş ve üstü vatandaşlara hatırlatmalarda bulundu.

Şenay, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 21 Mart'ta yayınlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarında 50 gündür evlerinde bulunduğunu söyledi.

Bu kişilerin sokağa çıkmaları durumunda bazı tedbirleri de almaları gerektiğine dikkati çeken Şenay, "İlk etapta 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirilmiştir. Bu süre içerisinde koronavirüs salgınına karşı tedbir ve kurallara uymalı, evinden uzaklaşmamalılar. Gezerken veya otururken sosyal mesafeyi korumalılar." dedi.

Şenay, polis ve zabıta ekiplerince dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yardımcı olunacağını kaydetti.

Kavak'ta Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı

Kavak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla asayiş ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay başkanlığında Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda ilçenin genel asayiş durumu ile Kovid-19 salgınına karşı ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Şenay, salgının başarıyla atlatılabilmesi için herkese görev düştüğünü vurgulayarak, "Maske takımı, sosyal mesafe kuralları ve hijyen konularında bilgilendirmelerde bulunmamız gerekiyor. Trafik denetleme noktaları ile mahalle grup yollarında kontrollerimizi sıklaştırmalıyız. Özellikle köy iken mahalle statüsüne dönüşen mahallelerde önlem amacıyla kapatılan kahvehaneleri gözetimde bulundurmalı, vatandaşların toplu halde bulunmalarını engellemeliyiz." dedi.

Şifalı olduğuna inanılan Musurcuk suyu rağbet görüyor

Havza'ya bağlı olan ve eski adı Musurcuk olan Doğançayır Mahallesi'nde bulunan kaynak suyu böbrek taşı düşürdüğü inancıyla Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında giriş çıkışın kısıtlı olduğu Havza'da bulunan suya ulaşmak isteyenler, yakınları veya Doğançayır Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin internet ve sosyal medya hesaplarından su talebinde bulunuyor.

Doğançayır Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ali Yıldırım, AA muhabirine, mahallelerinde mide ve böbrek taşı rahatsızlığının kimsede bulunmadığını söyledi.

Kısıtlama öncesi Çorum'dan çok sayıda kişinin geldiğini belirten Yıldırım, "Kısıtlama nedeni ile gelemeyenler bir yakınlarından ve bizden su istiyor. Bu suda şifa var, çok kullanan var." ifadesini kullandı.

Su almak için gelen Murat Delen de suyun bir kısmını kendi bir kısmını ise yakınlarına göndermek için aldıklarını kaydetti.

Yufka ve tatlıcılar maske desteği

Havza Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Zeki Kurt tarafından yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ilçede tatlı ve yufka imalatı ile satışı yapan iş yerlerine maske dağıtıldı.

Tatlı ve yufka imalatı ile satışı yapan işletmecilere imalat aşamasında ve satışında maske ile eldiven takmaları, genel hijyen, müşteriler arasında sosyal mesafe kuralına uymaları konularında uyarılarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, halkın sağlığını korumak adına her türlü çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Yaşanan olumlu tablonun bozulmaması için alınan tedbirlere daha sıkı şekilde uymamız lazım. Sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca açık olacak tatlı satışı yapan iş yerlerimizin maske temininde zorluk yaşamamaları için maske desteği verdik. Yine halkımızın fazlaca tükettiği ve yoğunluğun yaşandığı yufka imalathane ve satış yerlerine de maskeleri teslim edildi. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli." diye konuştu.

İbrahim Engin, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:44 Kaynak: AA


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