Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförleri yeniden iş başı yaptı.

Kuaför salonunun 50 gündür kapalı olduğunu belirten Ramazan Şakar (57), müşterilerine randevu sistemine göre hizmet verdiklerine dikkati çekti.

Koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadele kurallarına tamamen uyduklarını vurgulayan Şakar, randevu saatinden önce gelen müşteriyi kuaför salonuna almadıklarını söyledi.

Havza'da berber ve kuaförlere yönelik denetleme ve bilgilendirme yapıldı

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını dolayısıyla mart ayında kapatılan ve bugün yeniden kapılarını açan berber ve kuaför solanlarını denetledi.

Zabıta Müdürü Erhan Demir'in de katıldığı denetimlerde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine genelge ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmelerimiz bugünden itibaren kurallara uymak kaydı ile açıldılar. Esnafımızın kurallara ve alınan tedbirlere uymaları hem salgının önüne geçmemizde elimizi güçlendirecek hem kendi sağlıklarını hem de müşterilerinin sağlıklarını korumuş olacaklar. Havza Belediyesi olarak işletmelerimizin dezenfeksiyonları tamamlandı ve her işletmeye yüz siperliği ve dezenfektan oluşan hijyen paketlerini ulaştırdık. Esnaflarımıza ve halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Kavak HEM Müdürü Ersoy kurumunu kendi dezenfekte etti

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Zekeriya Ersoy, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kurumunu dezenfekte etti.

Ersoy, dezenfekten pompasını sırtına alarak, müdürlüğün tüm, kapı, koridor, merdiven ve çalışma bürolarını ilaçladı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede özellikle hijyen kurallarına uyulmasının önemini vurgulayan Ersoy, "Koronavirüs ile mücadelede dezenfekte, hijyen başta gelmekte ben de bu düşünceyle bir başka yerden yardım bekleme yerine arkadaşımdan temin ettiğim pompa ile gereken dezenfekte malzemelerini de kendim alarak binamızın her tarafını dezenfekte ettim. Koronavirüse karşı mücadele konusunda gereken tedbirlerimi aldım."dedi.

Dezenfekte işlemlerinin sıklıkla yapılmaya devam edeceğini belirten Ersoy, Halk Eğitim Merkezine gelen vatandaşlara ayrıca ücretsiz maske verdiklerini ve görüşme sırasında sosyal mesafe kurallarına göre hareket ettiklerini kaydetti.