Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

7 saat önce

Havza Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesi ve 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesinde esnafa yerli ve milli el dezenfektanı BOREL ile maske dağıtıldı.

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Havza Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesi ve 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesinde esnafa yerli ve milli el dezenfektanı BOREL ile maske dağıtıldı.

Dezenfektan ve maske dağıtımına katılan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin'in de katılımıyla sanayi esnafı ile sohbet etti.

Özdemir, koronavirüsün hayatın genelini etkilediği gibi sanayi sitesi esnafını da etkilediğini vurgulayarak, "Biz güçlü bir devletiz ve bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı esnafımıza yönelik destek paketleri ile devletimiz esnafımızın yanında oldu. Sanayi esnafımızın belediyemizden olan talepleri ise salgın sonrası yapılacak öncelikli işlerimiz arasında." dedi.

Şahin ise Başkan Özdemir'e ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaretlerde Özdemir'e Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt eşlik etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdüründen sürpriz ziyaret

Havza Gençlik ve Spor Havza Müdürü Cafer Uzun, geçen yıl gerçekleştirilen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında yapılan testlerde başarılı bulunan ve bir yıldır çoklu spor eğitimi alan 10 yaşındaki Nehir Sezer'i evinde ziyaret etti.

Bir süre Sezer ailesi ile sohbet eden Uzun, salgın nedeniyle sportif faaliyetlere ara verilmesi sonucu salonların boş kaldığını söyledi.

Kısıtlamalar kalkana kadar genç yeteneklerin yanlarında olduklarını hissettirmek için çocuk ve gençleri ziyaret ettiklerini anlatan Uzun, "Böylesi yetenekli bir çocuğumuzun sonuna kadar yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Baba Osman Sezer ise ziyaretlerinden ötürü Uzun'a teşekkür etti.

Nehir Sezer de antrenmanları özlediğini belirterek, "İnşallah bu hastalık kısa sürede biter, ben de antrenmanlarıma başlarım. Birçok spor dalını seviyor ve yapıyorum ama futbol benim için vazgeçilmez." dedi.

Daha sonra Uzun, Nehir'e forma, yağmurluk, top ve spor çantadan olan bir seti hediye etti.

Bafra'da 75 yaşındaki Çetinkaya'dan Türk Kızılaya 5 bin liralık yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Yürkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira ile katılan Dursun Çetinkaya, Türk Kızılaya da 5 bin lira ile destek verdi.

Çetinkaya, Türk Kızılayın koronavirüs yardımı kapsamında çalışmalar yürüttüğünü dile getirerek, "Bu sefer Türk Kızılay'a yardım yapmak istedim. Rabbim ettiğimiz yardımları kabul etsin." dedi.

14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubunda olanlar, 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.

Havza'da sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı.

Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocukların da bisiklete bindiği gözlendi.

Havza Belediyesince de anne ve babalara yerli ve milli el dezenfektanı BOREL ile maske dağıtıldı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt tarafından gerçekleştirilen dağıtımda anne ve babalara sosyal mesafe kuralarına uyarıda da bulunuldu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Onların sağlığını korumak her zaman birinci önceliğimiz. Çocuklarımızın güvenle kullanabilmeleri, gönüllerince eğlenebilmeleri için bütün çocuk parklarımızda dezenfeksiyon çalışması yaptık. Biliyoruz çocuklarımız sıkıldılar ama biraz daha sabır edelim." dedi.

Kavak'ta da 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra park ve bahçeleri doldurdu.

Annelerinin gözetiminde Atatürk Parkı'na gelerek salıncaklara binen ve kaydıraktan kayan çocuklar doyasıya eğlenerek hoşça vakit geçirdi.

BOREL, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 04:38 Kaynak: AA


Son Dakika

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