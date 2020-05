Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarıda bulundu.

Şenay, salgın tehdidine karşı vatandaşların belirlenen koruyucu tedbirlere uymasını istedi.

Baharın gelmesine ve havaların ısınmış olmasına aldanılmaması gerektiğini vurgulayan Şenay, "Devletimizin aldığı mücadele kurallarına hep birlikte uyarsak virüs tehdidini yenebiliriz. Çevreden duyumunu aldığımız, 'Bahar geldi, havalar ısındı virüs tehlikesi ortadan kalktı' söylentilerine kesinlikle inanmayın. Tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız." ifadesini kulandı.

Kavak'ta nöbetçi akaryakıt istasyonları

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 16- 19 Mayıs günlerinde görev yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Şenay, akaryakıt istasyonlarının görevlendirilmesinde adil davranıldığı vurguladı.

Buna göre nöbetçi akaryakıt istasyonları şöyle:

"16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00 ila 24.00 arasında Haştaşdemir Petrol (Total), ANY Petrol (Shell), Yüce Petrol (BP), 17 Mayıs Pazar günü Haştaşdemir Petrol (Total), Menemenciler Petrol (Petrol Ofisi), An İnşaat Petrol (Opet), 18 Mayıs Pazartesi günü Haştaşdemir Petrol (Total), Topkara Petrol (Lukoil), Karadeniz Petrol (TP), 19 Mayıs Salı günü Haştaşdemir Petrol (Total), Çavuşoğlu Best Petrol ve Sefa Petrol (Termo)"

Aslankaya'dan hayvanlara aşılama uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, yayla göçlerinin başlamasına sayılı günler kalması dolayısıyla hayvanın aşılarının tamamlanması uyarısında bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine, hayvan hastalıklarının genelde aşısı yapılmayan kontrolsüz hayvan girişlerinden kaynaklandığını söyledi.

Yayla göçlerine sayılı günler kaldığını, bu nedenle sürü sahiplerinin zor durumda kalmaması için hayvan hastalıklarına karşı önlem alması gerektiğini vurgulayan Aslankaya, koruyucu aşılarını yaptırmalı ve gereken evraklarını tamamlamalarının önem taşıdığını dile getirdi.

Aslankaya, bu konuda mahalle muhtarlarının da hudutlarına göç edecek sürülere karşı tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Ladik Tarihi Kule Dibi Çay Bahçesi'nde düzenleme

Ladik ilçe merkezinde bulunan Tarihi Ladik Saat Kulesi altındaki Kuledibi Aile Çay Bahçesi'nde düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yürütülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ladik Belediyesi Kuledibi Aile Çay Bahçesi'nin yaz mevsimine hazırlandığını belirten Özel, "Tarihi eserlerimizi korumak, bakımını yapmak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Bu şuurla hareket ederek bizlerde uzun yıllar çalışmayan saatimizi çalışır hale getirdik. Şimdi de kule çevresinde restorasyon ve peyzaj çalışmalarına başladık." dedi.

Özel, yapılan restore çalışmaları ile kule altında yer alan esnafın da yağmur suyu sorununun gidereceğini kaydetti.

Türk Kızılaydan ramazan yardımı

Türk Kızılay Havza Temsilciği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımı yaptı.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, AA muhabirine, her yıl ramazan ayında yapılan yardımların bu yıl da sürdüğünü belirtti.

İlçede 110 kişiye gıda yardım paketi, 275 kişiye de giyim yardımı dağıtıldığını anlatan Çörekçioğlu, "Daha önce vekaleten kurban kesimi yoluyla elde edilen kurban etlerinden yapılan 300 kutu kıyma ve kuşbaşı konserve et de ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen talepler doğrultusunda yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Bunların yanı sıra 2 bin ramazan pidesini koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırdık. Bu yardımları yapmamıza vesile olan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Havza'da taksi ve taksi durakları dezenfekte edildi

İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında, ilçede faaliyet gösteren 9 taksi durağı ve bunlara bağlı olarak çalışan 58 ticari taksi Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi tarafından dezenfekte edildi.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam eden dezenfeksiyon çalışmalarında ticari taksilerin yanı sıra şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler de dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, araçların Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde oluşturulacak dezenfekte alanında dezenfekte edileceğini belirterek, " Halkımız gönül rahatlığı ile taksileri kullanabilir. Belediye olarak halkımızın sağlığını korumak adına atılacak tüm adımları atıyoruz." dedi.

Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ise taksi duraklarının ve ticari taksilerde sürücülerin yolcu kapasitesi, maske kullanımı ve diğer tedbirlere uyduğunu aktardı.

Yapılan işlemin ardından sürücülere, araçların her hafta cuma günü dezenfekte edileceği bildirilerek dezenfekte muayene belgesi verildi.

Havza'da berber ve kuaförler denetlendi

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Esnaf Odası temsilcilerinden oluşan denetim ekibi 11 Mayıs'tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonlarını denetledi.

Denetimde, iş yerlerinin randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafe, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanmaları, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyon veya dezenfektesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanılması ve izin verilmeyen ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj ve ense fırçası gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığına dikkat edildi.

Havza Vefa Sosyal Destek Grubundan esnafa Türk bayrağı

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirler doğrultusunda 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü dolayısıyla iş yerinin camlarına asılmak üzere Havza'da esnafa Vefa Sosyal Destek Grubunca Türk bayrağı dağıtıldı.

Bayrakların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü nedeni ile dağıtıldığı belirtilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışlarının 101. yılında esnaftan bayrakların camlara takılması rica edildi.

Kavak Gençlik Merkezinden berber ve kuaförlere ücretsiz siperlik

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, gençlik liderleri tarafından dağıtılan siperli maskeler için herhangi bir ücret talep edilmediğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe Gençlik Merkezinde gençlik liderleri tarafından siperli maske üretimine devam edildiğini belirten Altıngöz, "Siperli maskelerden 100'ünü ilçemizde uzunca bir süreden sonra çalışmalarına izin getirilen berber ve kuaförlere verdik. Ayrıca berber ve kuaförlere, Kovid-19 salgını ile mücadele konularında açıklamalarda bulunarak, özellikle randevu uygulamasına devam etmelerini hatırlattık." dedi.

Havza'da nöbetçi iş yerleri belirlendi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 16-19 Mayıs tarihlerinde ilçede hizmet verecek akaryakıt istasyonları, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetlerde bulunanlara hizmet vermek için açık olacak tamirci ve lastikçi belirlendiğini bildirdi.

Özdemir, İçişleri Bakanlığınca aralarında Samsun'un da bulunduğu kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Havza Kaymakamı Metin Yılmaz başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir dizi tedbir aldığını anlattı.

Bu konuda tebligat ve duyuruların yapıldığını dile getiren Özdemir, nöbetçi olarak görevlendirilenlerin haricinde açılan akaryakıt istasyonları hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını kaydetti.

Buna göre Havza'da nöbetçi olarak hizmet verecek akaryakıt istasyonları şu şekilde olacak:

"Şehir içinde 16 Mayıs'ta Zengin Petrol, 17 Mayıs Go Petrol, 18 Mayıs'ta Akar Petrol, 19 Mayıs'ta Opet Arda Petrol olacak. Şehirler arası yol güzergahında ise 16 Mayıs'ta Aytemiz Petrol, 17 Mayıs'ta Ertanlar Termo Petrol, 18 Mayıs'ta Türkiye Petrolleri Hasan Usta Tesisleri, 19 Mayıs'ta Mizan Petrol"

Ayrıca 16 - 19 Mayıs tarihleri arasında ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlıcıların adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine izin verildi.