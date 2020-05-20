Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Gençlik Merkezince gençlere yönelik online eğitim düzenlendi.

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Kavak Gençlik Merkezince gençlere yönelik online eğitim düzenlendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla gençlik merkezine gelemeyen gençlerin eğitimlerini aksatmamak, sosyal ve kültürel etkinlikleri gençlere ulaştırmak amacıyla online eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Online eğitim kapsamında akıl ve zeka oyunları atölyesinde bulunan zeka oyunlarının tanıtımını yaptıklarını anlatan Altıngöz, "Akıl ve zeka oyunlarını evlerinde oynamak isteyen gençlerimize emanet vererek, ailesiyle birlikte oynamasına ve birlikte güzel vakit geçirmesine destek oluyoruz. Eğitimlerle gençlerimizin sosyal ve bilişsel becerilerini geliştiriyor, zorunlu karantina dönemlerinde ailecek güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz." dedi.

Altıngöz, gençlik merkezi olarak devletin gençlere yönelik sunduğu tüm hizmet ve imkanları gençlerin ayağına götürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kavak'ta terziler bayram öncesi umduklarını bulamadı

Kavak'ta terziler, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Dini bayramlara bir ay kala iş yoğunluğu yaşadıklarını belirten terzi Erkan Aytaş, Kovid-19 salgını nedeniyle bu Ramazan Bayramı öncesinde umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Geçmiş bayramlarda aldıkları siparişlerini yetiştirmek için geç vakitlerine kadar çalıştıklarını anlatan Aytaş, "Vatandaşlarımız ucuz olduğundan hazır giyimi tercih ediyor. Bizler de sadece tamirat ve ütü gibi işler yapıyoruz. Biz terzi esnafı bayramları kendimize ekmek kapısı görürdük. Dini bayramlar dolayısıyla yırtık, sökük tamiratta iş yoğunluğu yaşıyorduk. Bayrama sayılır günler kalmasına rağmen yok denecek kadan az sipariş ve tamir işi alabiliyoruz." diye konuştu.

Ladik Belediyesi çevre düzenleme çalışmaları

Ladik Belediyesi, park, kavşak ve refüjlerde çimlendirme ve çiçek dikimi çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, çevre düzenlemeleri kapsamında ilçeyi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek amacında olduklarını dile getirdi.

Refüjlerde çim ekimi ve biçimi, yabani ot temizliği, gübreleme ve çapalama gibi çalışmalara başladıklarını aktaran Özel, "Bu çalışmalarımızla vatandaşların daha sağlıklı, daha güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. İlçemize yeni bir çehre kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Havza Belediyesi, bankları atölyesinde üretiyor

Havza Belediyesi şantiye şefliğinde bulunan atölyeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yetkililerinden bilgi aldı.

Atölye yetkilileri, bugüne kadar 50 bankın yapıldığını, sayının 100'e tamamlanacağı belirtti.

Özdemir, Havzalılara hizmet götürürken kaynakların verimli ve etkin şekilde kullanılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Bu çerçevede kendi üretimleri olan banklarla maliyetlerde önemli düşüş sağlandığına dikkati çeken Özdemir, "Kısa sürede farklı şehir mobilyalarının üretimine geçmeyi hedeflemekteyiz. Bu şekilde hem ilçemizin ihtiyacına uygun mobilya üretilecek hem de belediyemiz tasarruf edilecek. Belediyemizin kasasında kalan her bir kuruş halkımıza daha fazla hizmet demek." ifadesini kullandı.

Havza, Ladik, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 04:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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