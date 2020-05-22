Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 23-26 Mayıs tarihlerinde açık olacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Şenay, belirtilen tarihlerde iş başında olacak akaryakıt istasyonlarının görevlendirilmesinde adil ve eşit davranıldığı söyledi.

Buna göre nöbetçi akaryakıt istasyonları şöyle olacak:

"23 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00 ila 24.00 arasında Haştaşdemir Petrol (Total), Ceylan Petrol (Moil), 1. Yol Petrol (Shell), 24 Mayıs Pazar Hastaşdemir Petrol (Total), Tuba Petrol (Termo), Doğuş Petrol (Petrol Ofisi), 25 Mayıs Pazartesi Haştaşdemir Petrol (Total), Any Shell Petrol (Shell), Yücel Petrol (BP), 26 Mayıs Salı Hastaşdemir Petrol (Total), An İnşaat Petrol (Opet), Menemenciler Petrol (Hipet)"

Özel ziyaretlerini sürdürdü

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ramazan ayı dolayısıyla yalnız yaşayan yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaretlerine devam etti.

Ayvalı, Gürün ve İbi mahallerinde yalnız yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar ile yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde çocuklara da çeşitli hediyeler veren Özel, "Ramazan ayı hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayıdır. Biz de bu mübarek ayı fırsat bilerek kıymetli hemşehrilerimizin kapılarını çalıyor, hal hatırlarını soruyor, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşlara maske dağıtarak koronavirüs salgınına karşı mücadele konusunda alınacak tedbir ve uyulacak kuralları da aktaran Özel, ziyaretlerine devam edeceğini kaydetti.

Ziyarette AK Parti Ladik Kadın Kolları Başkanı Ayşe Düzgün, meclis üyeleri de bulundu.

Kavak HEM'den Elazığ'daki deprem mağduru çocuklara örgü bebek

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) Elazığ'daki deprem mağduru çocuklar için 1000 örgü bebek yapıldığı bildirildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, İŞKUR desteğinde açılan örgü bebek kursunda, koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından gönüllü kursiyerler tarafından evlerinde 1000 bebek yapıldığını söyledi.

Örgü bebekleri Kaymakamlık koordinesinde Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla deprem mağduru çocuklara ulaştırılmak üzere Elazığ Valiliğine gönderdiklerini anlatan Ersoy, "Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'ın talimatlarıyla yapılan örgü bebek üretim çalışmalarına Kaymakamlık, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Merkez Orman İşletme Şefliği, Ziraat Odası Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarım işçileri ve okullardan malzeme desteği geldi." dedi.

Kavak'ta berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu

Kavak'ta berber ve kuaförlerde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Soğuksu Mahallesi'nde berberlik yapan Yunus Gebesoy, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarının zamana bağlı olması dolayısıyla müşterilerinin memnuniyetini sağlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Koronavirüs salgınının berber ve kuaförlerin çalışmasını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Gebesoy, "Önceki bayramlarda günün geç saatlerine kadar çalışarak tüm müşterilerimizin taleplerini karşılıyorduk. Bu Ramazan Bayramı öncesi ise koronavirüs salgını tedbirleri karşısında yeterli hizmet veremiyoruz. Çalışmamız randevu sistemine yönelik. Randevu verdiğimiz müşterilerimizin talebini karşılamaktan uzak kaldık." ifadesini kullandı.

Gebesoy, iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde müşterileri tarafından tıraş yapmak üzere evlerine davet eden müşterileri de olduğunu kaydetti.