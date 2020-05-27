Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarıda bulundu.

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Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarıda bulundu.

Şenay, yaptığı açıklamada, devletin koronavirüs salgınını etkisiz hale getirmek için aldığı kararlardan olumlu sonuç elde edildiğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından da vatandaşlardan mecbur olmadıkça evde kalmalarını isteyen Şenay, dışarı çıkıldığında da maske takılması, sosyal mesafenin korunması, hijyen ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gibi konulara uyulmasının önemide işaret etti.

İlçede pozitif vaka olmasa da salgın tehlikesinin devam ettiğini anlatan Şenay, "Devletimizin aldığı mücadele kararlarına birlikte uyarsak virüs tehdidini etkisiz hale getirebiliriz. Sokağa çıkma yasağının bitmesi, salgının bittiği anlamına gelmiyor. Kontrollü sosyal hayatın bir gereği olarak kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin görevi başında bulunduğunu vurgulayan Şenay, vatandaşların ihtiyaçlarını 112, 155 ve 156 numaralı çağrı merkezlerine bildirebileceğini kaydetti.

Kaymakam Şenay'a ziyaret

Kavak İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Karaköse, çalışmaları hakkında Şenay'a bilgi verdi.

Şenay da Karaköse'ye teşekkür ederek, denetimlere devam edilmesini istedi.

Kavak'ta cuma namazı kılınacak camiler belirlendi

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 10 Mart'ta toplu ibadete kapatılan cami ve mescitlerin 29 Mayıs Cuma gününden itibaren cemaatle ibadete açılması kararı doğrultusunda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde cuma namazı kılınacak camilerin belirlendiğini söyledi.

Şenay, ilçede koronavirüs salgını nedeniyle merkezde 6, kırsal mahallelerde ise tüm camilerde cuma namazının kılınabilmesi için izin verildiğini belirtti.

Salgın ile mücadele konusunda vatandaşların camilere gelirken maskelerini takmaları, seccadelerini yanlarında bulundurmaları ve sosyal mesafeye uymaları gerektiği vurgulayan Şenay, "Cami ve mescitlerde cemaatle yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabilecek. Diğer vakitler de ise bireysel namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Öncelik cami bahçesi ve avlusu olmak üzere mevsimsel şartlara göre cami içinde namaz kılınabilecek." diye konuştu.

Şenay, cami ve mescitlerde daha önceden dezenfekte ve temizlik yapılmasına rağmen din görevlilerinin de temizlik çalışması başlattığını kaydetti.

Ladik Belediyesi çalışmaları

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de aralıksız olarak hizmet verdiklerini bildirdi.

Özel, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma kasıtlaması günlerinde Teberoğlu, Aşağıgölyazı ve Büyükkızoğlu mahallelerinde yol bakım, Bolat Mahallesi yayla yolunda da 10 kilometre yol açma çalışması gerçekleştirdiğini ifade etti.

Demir'den çiftçilere zirai mücadele uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere ilaçlı zirai mücadele çalışmaları sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Demir, zirai ilaçların mücadelede bilinçsiz kullanımının arı ölümlerinin yanı sıra büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarında ani ve yavaş zehirlenmelere yol açabileceğine dikkati çekti.

Hububat ekili arazilerde ve meyve bahçelerinde yabancı ot ve çeşitli hastalıklara karşı ilaçlı mücadelenin devam ettiğini belirten Demir, "Çiftçilerimiz ezbere ilaç kullanmamalı. Zirai ilaç kullanım öncesi ilaç üzerindeki etikette yazılı bilgiler okunmalı ve belirtilen ölçülere göre ilaç kullanılmalı. Arıların zarar görmemesi noktasında çevredeki arıcılar ve hayvan yetiştiricileri haberdar edilmeli." dedi.

Çiftçilerin zirai ilaç kullanımı sırasında sağlık durumlarını da dikkate almaları gerektiğini vurgulayan Demir, zirai ilaç kullanımı sırasında mutlaka eldiven, maske, koruyucu gözlük, şapka, çizme ve koruyucu elbise giymelerini istedi.

İbrahim Engin, Karaköse, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:31 Kaynak: AA

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