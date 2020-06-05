Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Bakır, ziyarette Şenay'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, "Kavak, İç Anadolu Bölgesi'ni Orta ve Doğu Karadeniz'e bağlayan kara ve demir yolu güzergahında bulunması dolayısıyla kalkınmaya müsait bir konuma sahip. Hep birlikte en güzel hizmetleri getirmek gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." dedi.

Kavak Gençlik Merkezinden Kovid-19 mücadelesine destek

Kavak Gençlik Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yüz siperliği dağıtılmaya devam ediliyor.



Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, gençlik liderleri tarafından üretilen 500 yüz siperliğini sağlık çalışanlarının yanı sıra güvenlik güçlerine, kamu kuruluşlarına ve esnafa dağıttıklarını söyledi.



Herhangi bir ücret talep etmediklerini belirten Altıngöz, "Boş kaldığım zamanlarda benim de katkı verdiğim maske üretim giderleri tamamen gençlik merkezimiz tarafından karşılanmıştır. İhtiyaç halinde tekrar üretim yapabileceğiz." diye konuştu.

Ladik'te hayvanlar yaylalara götürülmeye başlandı

Ladik'teki sürü sahipleri, hayvanlarını yaylalara götürmeye başladı.

İlçede koyun sürüsü sahibi ve yöneticisi Muharrem Yolcu, AA muhabirine, Ladik Akdağ Yaylası'nın hayvancılık yönünden önemli olduğunu söyledi.

Hazırlıklarını tamamlanarak Akdağ Yaylası'na çıkmaya başladıklarını aktaran Yolcu, "Yaylada yaklaşık 5 ay kalacağız. Koyunlarımızın hastalıklarına karşı aşılarını yaptırdık. Yayla evlerimizin bakım ve onarımını tamamladık. 68 yaşındayım. Temiz havasıyla yayla aynı zamanda insan sağlığı bakımından da çok uygun." ifadesini kullandı.

Salgının ardından ikinci cuma namazı kılındı

Kavak'ta cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ikinci haftasında da cami bahçesi ve meydanlarda kılındı.

İlçe merkezinde cuma namazı, polis ekiplerinin kontrolünde Cumhuriyet Meydanı'nda eda edildi. Namaza 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar katılmadı.

Yörgüç Paşa Camisi din görevlisi Muhittin Düzenli, cuma hutbesini okumasının ardından salgının etkisiz hale gelmesi için dua etti.

Cuma namazına katılan vatandaşların evlerinden seccadelerini getirdikleri, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.