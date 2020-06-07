Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir haftalık sürenin ardından kendilerine verilen izinle dışarı çıktı.

İlçede park ve bahçelerde yürüyüş yapan, arkadaşları ile sohbet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarıda olmanın tadını çıkardı.

Emekli öğretmen 83 yaşındaki Yaşar Çakın, dışarı çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Çakın, "Memleketimiz koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi altında bulunuyor. Devletimiz bu salgını en az kayıpla atlatmanın mücadelesini veriyor. Ama biz, genç olsun yaşlı olsun bu duruma anlayışlı davranmamız gerekir. Devlet elbette ki vatandaşını memleketimizin geleceğini düşünüyor. Toplum olarak virüse karşı yapılan mücadeleye uymamız gerekir." dedi.

Hayvancılık ve tarımla uğraşanlara kene uyarısı

Kavak'ta Veteriner Hekim Hüseyin Uyanık, hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşları kenelere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Uyanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kavak ve çevresinde konum itibariyle nisan ile ekim ayları arasında görülen kenenin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açabileceğini belirterek tarım ve hayvancılıkla uğraşanların vücutlarını ve elbiselerini sık sık kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

KKKA hastalığı virüsünü taşıyan kenelerin, çıplak elle ezilmemesi, kan ve vücut sıvısı ile temas etmemesi, insan vücuduna tutunmasının önlenmesi gerektiğini ifade eden Uyanık, şunları kaydetti:

"Kene ne kadar kısa sürede vücuttan uzaklaştırılırsa hastalık riski de o kadar azalır. Vücut üzerindeki keneler öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı, alkol ve benzeri kimyasal ürünler dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. Vücuda tutunan kene hiç vakit kaybedilmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla, bir kene kartı, eldiven, kağıt mendil, bez veya naylon poşet kullanılarak ezmeden çıkarılmalıdır."

Uyanık, kene vücuttan çıkartıldıktan sonra tutunma yerinin su ve sabunla temizlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Demir'den koyun yetiştiricilerine kırkım uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, Ladik'te koyunlarda kırkım zamanının haziran ve kısmen temmuz başları olduğunu söyledi.

Kırkım esnasında hayvanın derisinin kesilmemesine dikkat edilmesini ve hayvana eziyet verilmemesi gerektiğini ifade eden Demir, kırkım yapılacak hayvanların bir gün önceden aç bırakılması gerektiği uyarısında bulundu.

Kırkıma ilk önce koçlardan başlayıp, sırasıyla, toklular, kuzular ve en son doğum yapmış koyunların kırkılması gerektiğini belirten Demir. "Kırkım zamanında yapılmalı. Eğer kırkım zamanında yapılmazsa çeşitli sebeplerden dolayı, yapağılar önce kabarır, sonra dökülmeye başlar ve bir süre sonrada dökülmeye başlar ve daha sonra da vücut çırılçıplak kalır. Aynı zamanda kırkım yapılacak yer, aydınlık, temiz ve geniş uygun olmalıdır." dedi.