Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, 65 yaş üstü vatandaşların her gün saat 10.00 - 20.00 arasında sokağa çıkabileceğini belirtti.

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Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, 65 yaş üstü vatandaşların her gün saat 10.00 - 20.00 arasında sokağa çıkabileceğini belirtti.

Şenay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında bir süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların her gün saat 10.00 - 20.00 arasında sokağa çıkabileceğinin açıkladığını aktardı.

Herkesin belirlenen kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Şenay, "Hiçbirimiz, 'Koronaviris etkisini kaybetti, geri dönüşü olmaz' diye düşünmeyelim. Koronavirüs ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Yoksa evde geçen onca günün hiçbir anlamı kalmaz." dedi.

Kaymakam Şenay'a ziyaret

Kavak Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezi Koordinatörü ve Müftülük görevlisi İlhan Özkan, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Özkan, Şenay'a çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Gönüllü din görevlileri tarafından "Yardım Değil Sosyal Dayanışma Projesi" kapsamında 25 bin lira tutarında ihtiyaç sahibi ailelere 250 gıda paketi dağıttıklarını belirten Özkan, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş Projesi' ile 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 15 bin lira destek verdik. 'Yolun İyilik Olsun, Yardımların İdlib'te Buluşsun' kampanyasına da 15 bin lira değerinde çocuk gıda ve bakım ürünlerini gönüllülerimizle İdlib'e giderek teslim ettik." dedi.

Şenay da yardımlaşma, birlik ve beraberlik içinde olunduğu süre içinde Türkiye'nin güçlü kalmaya devam edeceğini kaydetti.


Kavak'ta biçerdöver fiyatları belirlendi

Kavak Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, 2020 yılı hasat döneminde biçerdöver ücreti ile balya makinesiyle balyalama fiyatlarının belirlendiğini bildirdi.

Demir, 2020 yılı hasat dönemi biçerdöver ücreti ile balya makinesiyle balyalama fiyatlarının Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından belirlendiğini söyledi.

Biçerdöver ve balyalama fiyatlarına ilişkin duyurunun hasat öncesi mahalle muhtarları ile vatandaşlara yapacaklarını belirten Aslankaya, "Biçerdöver ile 1 dönüm buğday biçme fiyatı 28 lira, en az 25 kilogram olmak üzere balya fiyatı ince saman için 2,75, kalın saman için 2,25 lira. Ot biçme ve toplama, ayçiçeği biçme dönüm başına 20 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Muhtarlardan bölgelerinde çalışma yapacak biçerdöver sahipleriyle sözleşme yapmalarının önem taşıdığını vurgulayan Demir, kurallara uymayan biçerdövercilerle patoz ve balyacıların ihbar edilmesini istedi.

Kavak Belediyesi Ses Yayın Cihazı

Kavak Belediyesi tarafından ses yayın cihazlarında bakım, onarım ve yenileme çalışması başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, çeşitli sebeplerle hasar gören belediye ses sisteminin sağlıklı bir yapıya ulaştırılması için teknik elemanlarca bakım ve yeniletme çalışmaları başlattığını söyledi.

Belediye ses yayın sisteminin yetersiz hale geldiğini anlatan Sarıcaoğlu, "Çalışmamızda hava muhalefeti veya çeşitli sebeplerle hasar gören cihazımızı yeniliyoruz, ihtiyaç duyulan yerlere de hoparlör takıyoruz." dedi.

Sarıcaoğlu, sisteme ilerleyen zamanlarda ilçe merkezindeki tüm yerleşim birimlerini kapsayacak şekilde günümüz şartlarına uygun daha güzel ve modern cihazlar yerleştirileceğini sözlerine ekledi.

İbrahim Engin, Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:27 Kaynak: AA

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