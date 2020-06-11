Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında halk pazarında denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Şenay, Belediye Zabıta ekiplerince halk pazarında maske denetimi yaptıklarını söyledi.

Halk pazarına esnaf veya vatandaşların maskesiz girişinin daha önce yasaklandığını hatırlatan Şenay, "Mülki idare amiri olarak halk pazarına girişleri yasakladım. Duyurularımıza rağmen halk pazarına maskesiz giren olduğu tespit edildiğinde haklarında cezai işlem uygulanacaktır." dedi.

Şenay, koronavirüs ile mücadelede başarılı olabilmek için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Atlı'dan ziyaret

Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Atlı, esnaf ziyaretinde bulundu.



Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Atlı, esnafa bugüne kadar 2 bin maske dağıttıklarını ifade etti.

İlçedeki tüm esnafı ziyaret edeceğini belirten Atlı, "Koronavirüs salgını nedeniyle esnafımız da zor günler geçiriyor. Kurallara toplum olarak uymamız halında salgını yenebileceğimizi söyledik. Kaymakamımız İbrahim Engin Şenay'ın esnafa dağıtmak üzere verdiği 2 bin maskeyi dağıttık. Kooperatif olarak esnafımızla bir aileyiz." diye konuştu.

Ziyaretlerde yönetimi üyeleri de bulundu.

Belediye Başkanı Özel'e ziyaret

Ladik'te Fahri Azim, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Azim, bir süre önce kendisini ziyarete gelen Özel'e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, "Bizler de birer engelli adayıyız. O kardeşlerimizi sadece Engelliler Günü'nde değil, sürekli hatırlamamız, sorunları ile ilgilenmemiz gerekir." diye konuştu.

Kavak'ta kene uyarısı

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Seven, vatandaşlara kene ısırmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Seven, yaptığı açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğuna işaret etti.

Geçen yıl 868 kişinin kene ısırması ve tutunması şikayetiyle Kavak Devlet Hastanesine başvurduğunu aktaran Seven, "İlçemiz, 1 Nisan-1 Ekim tarihlerinde kene yönünden riskli bölgede bulunmaktadır. Hayvan otlatan, arazide çalışan veya piknik yapan kişilerin tedbirli davranması, oturulacak yere açık renkli örtü sermesi, riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetler giymesi önem taşımaktadır." dedi.

Araziden döndükten sonra vücut ve giysilerin kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunan Seven, kulak arkası, ense, saç dipleri de dahil olmak üzere kene olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.

Seven, "Vücuda tutunan keneye çıplak elle dokunmadan eldiven, bez ya da poşet ile çıkartılmalı. Çıkartılamaması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvuruda bulunulması gerekir. Vücuda kenenin tutunmasından sonra 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishalden birinin görülmesi halinde zaman geçirilmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.