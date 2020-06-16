Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Merkez Orman İşletme Şefi İsmail Bayrak ile Boğaziçi Orman İşletme Şefi Haktan Acun'a başarı belgesi verdi.

Şenay, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefliğine tayin edilen Bayrak ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Gölardı Orman İşletme Şefliğine atanan Acun'u başarı belgesiyle ödüllendirdi.

İlçe Jandarma Komutanı Akar'dan Kaymakamı Sezik'e ziyaret

Ladik İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakamı Sedat Sezik'i ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sezik, "Jandarma Teşkilatımız, üstün vazife anlayışı, yüksek fizik ve moral gücü ile görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Vatanın birliği, milletin huzuru ve şanlı bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için canla başla mücadele eden Jandarma Teşkilatımızın yıl dönümünü kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, personele görevlerinde başarılar diliyorum." dedi

Akar da faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kavak HEM'den katı atıkların geri dönüşümü için çalışma

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Zekeriya Ersoy, ilçede tekstil ve konfeksiyon atölyelerindeki atık malzemelerin alınarak ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.



Ersoy, AA muhabirine, tekstil ve konfeksiyon atölyelerinde giyeceklerin yapımı ve hazırlanması sırasında atık iplikler oluştuğuna işaret etti.

Firmaların günde kilolarca atık ipliği yakarak imha ettiğini anlatan Ersoy, "Atık iplikleri alarak çıkrıkta ip haline getiriyoruz. Atık malzemelerden yaptığımız ip ile piyasada satılan ipi karşılaştırdığımızda hiç bir fark görülemiyor." diye konuştu.

Geri dönüşümün hem çevreye ve hem de ekonomiye değer katmanın temel yollarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, atıklardan üretilen iplerin örgü bebek, patik, hırka, minder gibi ürünleri yapmak üzere açacakları kurslarda değerlendireceklerini kaydetti.

Kavak'ta arıcıların oğul verme mesaisi

Kavak'ta arı yetiştiricileri, oğul verme mevsimiyle tatlı bir telaş yaşamaya başladı.

Arıcı Necdet Akyol, ana arılarıyla kovanı terk eden arıların oluşturduğu oğulların yeni kovanlara alınmasıyla hem kovan sayısını hem de bal üretimini artırdığını söyledi.

Arıcılıkta arının oğul vermesinin tatlı bir telaş olduğunu ifade eden Akyol, "Arı kolonilerinin doğal çoğalma biçimleri oğul verme şeklinde geçekleşir. İşçi arı ve yeni arı, ana arıyla beraber en güvenilir yeri mesken tutar. Bizler de edindiğimiz tecrübeye göre oğul arıyı bu yerden alarak ayrı bir kovana koyarız. Oğul arılar genelde 3 çerçeve halinde olur." diye konuştu.