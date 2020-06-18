Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Altıngöz, ziyarette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Şenay, iş yürütümünde Kaymakamlık olarak maske yapımı giderlerinin karşılanması konusunda Gençlik Merkezine destek verebileceklerini belirtti.

Altıngöz de Gençlik Merkezine gelemeyen gençlerin eğitimlerini aksatmamak, sosyal ve etkinliklerini onlara ulaştırmak amacıyla online eğitim düzenlediklerini anlatarak, ayrıca ürettikleri siperli maskeleri kurum ve esnafa ücretsiz verdiklerini kaydetti.

Ambar zararlılarına karşı uyarı

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, çiftçilere ambar zararlılarına karşı uyarıda bulundu.

Dal, hasat zamanın yaklaşması dolayısıyla çiftçilerin hububatlarını koyacakları ambar ve depoları gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini ambara koymadan önce iyice kurutması gerektiğini vurgulayan Dal, "Ambar zararlısı böcekler, bulundukları besin ortamından beslenerek ürün kaybına neden olur. Bu da çiftçinin ekonomik kaybına neden olur. Bu nedenle ürün ambara girmeden ve girdikten sonra koruyucu ve ilaçlı önlemlerin alınması gereklidir." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir, Havza için daha fazlasını ve güzelini yapmanın gayretinde olduklarını vurgulayarak, "Sendikalarımız çalışanın hakkını savunmakta ve demokrasinin güçlenmesi için önemli görevler üstlenmekte. Havza Belediyesi olarak bizler de ilçemize hizmet eden emek veren kardeşlerimiz için iyi niyet çerçevesinde en iyi imkanları sağlamanın gayretindeyiz." diye konuştu.

Uzun da sendika olarak Havza Belediyesi ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek, "Karşılıklı anlayış içinde Havza'mıza hizmet etmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Sayın Başkanıma ve sendika üyesi çalışanlarımız ile tüm belediye çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

Ziyarette sendikanın iş yeri temsilcisi Mücahit Dağdelen de bulundu.