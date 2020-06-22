Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Merkez Orman İşletme Şefi İsmail Bayrak ve Boğaziçi Orman İşletme Şefi Haktan Acun, tayinleri çıktığı için Kaymakam İbrahim Engin Şenay'a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Bayrak ve Acun, kaymakam Şenay'a Kavak ilçesinde yürüttükleri hizmet süresince ağaçlandırma, ormanların bakım ve korunması ile orman yangınlarının önlenmesi konularında yaptıkları çalışma ve seminerler hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Şenay, Bayrak ve Acun'a teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Vaiz Belen eski görev yerine müftü olarak atandı

Kavak eski vaizlerinden Yakup Belen, Kavak Müftüsü olarak eski görev yerine döndü.

Yaş haddinden emekli olarak görevinden ayrılan Kavak İlçe Müftüsü Nuh Arslan'ın yerine Amasya'nın Göynücek İlçe Müftüsü Yakup Belen atandı.

Kavak Müftülüğüne atanan Yakup Belen, Kavak ilçesinde 2011-2013 yılları arasında vaiz olarak görev yapmıştı.

Görevine başlayan Belen, çok iyi bildiği bir ilçede müftü olarak görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kavak Sağlık Müdürü Koçoğlu'ndan bebeklerde fenilketonüri hastalığı uyarısı

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Koçoğlu, bebeklerde görülen Fenilketonüri "FKU" hastalığına karşı uyarıda bulundu.

Koçoğlu, yaptığı açıklamada, bebeklerde görülen Fenilketonüri (FKU) hastalığının tedavi edilmemesi sonucunda ölüme neden olabileceğini söyledi.

Rahatsızlığın ülkemizde de en sık izlenen hastalıklardan olduğunu ifade eden İlçe Koçoğlu, kalıtsal bir hastalık olan FKU'nun tedavisinin özel diyetle yapıldığına dikkat çekti.

FKU'nun tedavi edilmemesi durumunda bebeklerde ağır zihinsel gerilik oluşturduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Bu kalıtsal bir metabolik hastalıktır ve hastalıkta beyin hasarı yaratan bir madde olan 'fenilalanin' vücuttan atılmazsa kanda birikir. Ayrıca bu rahatsızlığın en sık görüldüğü ülkelerden birisi de ülkemizdir. Bu nedenle bebeğiniz hastaneden taburcu olmadan topuk kanı alınarak bu ve diğer hastalıkların olup olmadığı yönünde mutlaka tahlil yaptırılmalıdır. Bu tahliller ücretsiz olarak yapılmaktadır." dedi.