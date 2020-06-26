Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, CHP İlçe Başkanı Şakir Altun'u ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, CHP İlçe Başkanı Şakir Altun'u ziyaret etti.

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CHP İlçe Başkanlığına ziyaret eden Şenay, ilçeye ve vatandaşlara hizmet için var olduğunu söyledi.

Siyasi görüşü ne olursa olsun vatanını, milletini seven herkese kapısı ve telefonunun günün her saati açık olduğunu vurgulayan Şenay, "Hangi siyasi parti olursa olsun, vatanına milletine hizmette yine yanlarında olmaya söz veriyorum." dedi.

Altun da CHP İlçe Başkanlığı olarak ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardım paketi ile koronavirüs ile mücadele kapsamında maske dağıtımı ve açtıkları hayır çarşısı hakkında bilgi verdi.

Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyükde katıldı.

Kaymakam Sezik'ten YKS'ye girecek öğrencilere başarı temennisi

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Sezik, mesajında, öğrencilere hayatın her alanında bulunan sınavların birer basamak olduğu uyarısında bulundu.

Üniversiteye giriş sınavının da bu basamaklardan biri olduğuna işaret eden Sezik, şunları kaydetti:

"Söz konusu sınav her ne kadar önemli olsa da hayatta hiçbir şey siz öğrencilerimizin sağlığından ve psikolojisinden daha önemli değildir. Bu vesile ile sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan tüm öğrencilerimizin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan velilerimizin sınav heyecanını paylaşıyor başarılar diliyorum."

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Engin, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:33 Kaynak: AA

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