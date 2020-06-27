Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Müftü Yakup Belen'i ziyaret etti.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Müftü Yakup Belen'i ziyaret etti.

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Altıngöz, görevine yeni başlayan Müftü Belen'e görevinde başarı diledi.

Altıngöz, gençlik merkezi olarak yaz Kur'an kursları hizmetlerinin yürütümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kuralları da dikkate alınarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Belen de ziyaretinden dolayı Altıngöz'e teşekkür etti.

Müftü Belen'den "Yaz Kur'an kursu" açıklaması

Kavak Müftüsü Yakup Belen, yaz Kur'an kurslarının bu yıl uzaktan eğitimle gerçekleştirileceğini bildirdi.

Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da başlayacak yaz Kur'an kurslarının 6 hafta devam edeceğini söyledi.

Yaz Kur'an kurslarına kayıt yaptırmak isteyenlerin "www.diyanet.gov.tr" üzerinden başvuruda bulunabileceğini belirten Belen, "Yaz Kur'an kursları bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Diyanet TV ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, itikad, ibadet ve ahlak dersleri işlenecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı web sayfası üzerinden kayıt yaptıran öğrencilere en yakın müftülüğü başvurmaları halinde yaz Kur'an kursu kitapları ve Diyanet Çocuk dergisi ücretsiz olarak verilecek." dedi.

Eğitimin son haftasında program başvurularının alındığı internet sayfası üzerinden isteğe bağlı olmak üzere değerlendirme testi uygulanacağını anlatan Belen, başarılı olan öğrencilere, "e-Başarı belgesi" verileceğini kaydetti.

Müftü, Kavak, Belen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:09 Kaynak: AA

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