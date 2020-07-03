Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Toptepe ve Karlı mahallelerini ziyaret etti.

Şenay, Toptepe Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olan Kenan Yıldırım'ın Karlı Mahallesi'nde kurduğu sığır çiftliğini ziyaret eden Şenay, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hayvan yetiştiriciliğinin aile ve ülke ekonomisine önemli katkısı olduğunu belirten Şenay, "Öğrendiklerinizi çöpe atma yerine sığır çiftliği kurarak değerlendirmeyi tercih ettiniz. Bu kapsamda kaymakam olarak her zaman yanınızda yer almaya ve destekçiniz olmaya hazırım." dedi.



Yıldırım, ziyareti dolayısıyla Şenay'a teşekkür etti.

Ziyaretlerde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş da bulundu.

Başkan Özel'e ziyaret

Ladik'te Ahmetsaray Mahallesi Muhtarı Yusuf Gündüz, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Gündüz, mahallelerine yapılan yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Özel'e mahalle sakinleri adına plaket verdi.

Özel de mahallelerin sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarını karşılamada önemli mesafeler kat ettiklerini vurgulayarak, "Hizmetlerimizi 67 mahallemize de ulaştıracağız. Ahmetsaray da bu mahallelerimizden biri. Mahallemizde bu zamana kadar 7 bin 614 metrekare kilit parke taşı ve 2 bin 471 metre bordür döşedik. Çalışmalar tamamlandığında Ahmetsaray'a yaklaşık 15 bin metrekare parke taşı döşemiş olacağız." dedi.

Ana sınıfı öğretmenlerinden öğrencilere ev ziyareti

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu ana sınıfı öğretmenleri, öğrencilerini evlerinde ziyaret etti.

Eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğrencilerine evlerinde vedalaşma ziyaretinde bulunan öğretmenler Ayşegül Özhan, Ceren Tüfenkçi ve Esra Geriş, çocuklara hazırladıkları çeşitli hediyelerle eğlenceli yaz ödevi içerikli kitaplar verdi.

Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ana sınıfında 50 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.