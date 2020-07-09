Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz'ü ziyaret etti.

Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz'ü ziyaret etti.

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Ziyarette, geçen eğitim öğretim döneminde Halk Eğitimi Merkezi ile Gençlik Merkezi iş birliğinde açılan kursların değerlendirmesi ile gelecek eğitim öğretim döneminde açılması planlanan kurslar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Altıngöz, ziyarette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele dikkate alınarak özellikle kursiyerlerden talep edilecek kursların açılmasında görüş birliğine varıldığını söyledi.

Altıngöz, açılması planlanan kurslar ile ilgili görüşlerini Kaymakam İbrahim Engin Şenay'a götürerek, düşüncelerini de alacaklarını kaydetti.

Ladik'te asfalt çalışmaları

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Karayolları tarafından Suluova ve Havza'dan Ladik ilçesine girişte asfalt çalışmaları başlatıldığını bildirdi.

Özel, yol asfaltlama, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları ile ilçenin modern bir görünüme sahip olacağını belirtti.

Karayollarının ilçenin batı girişindeki ana yolun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünü çift yön olarak asfalt dökeceğini anlatan Özel, "Karayolları yetkili ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Başhekim Seven'den, "Kist hidatik" hastalığı uyarısı

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Seven, "Kist hidatik" hastalığına karşı uyarıda bulundu.

Seven, yaptığı açıklamada, özellikle kurban bayramlarında kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılmasının kist hidatik hastalığı açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Kist hidatik hastalığının insanların iç organlarında kist oluşturarak ölüme sebebiyet verebilen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Seven, "Kist hidatik hastalığının esas kaynağı kedi, köpek, kurt, tilki gibi etçil hayvanlardır. Kist hidatik etkeni olan parazit, bu hayvanların bağırsaklarında yaşar ve yumurtaları dışkıları ile çevreye atılır. Bu yumurtalar daha sonra insan, koyun ve sığırların iç organlarındaki kistlerin içinde olgunlaşarak parazit haline gelir." diye konuştu.

Pişmemiş kistli sakatatların evcil hayvanlara yedirilmemesi gerektiğini vurgulayan Seven, "Bu hastalık kontrol edilmesi zor bir hastalıktır. Yumurtaların bulaştığı sebze ve meyveler çiğ olarak yenip kirlenmiş suların içilmesiyle enfeksiyon yayılır. En sık yerleştiği organ karaciğer olup, akciğer, beyin, dalak gibi başka organlara da yerleşebilir. Kistin büyüklüğünün yerleştiği organa bağlı olarak insan başı büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Bu nedenle mutlaka kurban sakatatlarının yakılması veya ulaşılamayacak kadar derin çukurlara gömülmesi gerekir." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi, İbrahim Engin, Havza, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:13 Kaynak: AA

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