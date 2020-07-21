Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Şimşir katıldı.

Sezik'in açılış konuşmasının ardından ilçenin genel asayiş durumu ile ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Jandarma ve Emniyet tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Sezik, salgına karşı vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin sıklaştırılmasını, vatandaşların bilgilendirilmesi çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Kavak'ta 4-6 yaş grubu Kur'an kursu kayıtları başladı

Kavak Müftüsü Yakup Belen, 4-6 yaş grubu Merve Kur'an Kursu'na öğrenci kayıtlarının başladığını bildirdi.

Belen, AA muhabirine, Kavak Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan 4-6 yaş grubu Merve Kur'an Kursu'nun 50 öğrenci kapasiteli olduğunu belirtti.

Kur'an kursu altyapısının standartlara uygun olduğunu anlatan Belen, "Kursumuzda çocuklarımıza yaş gelişim düzeyine uygun dini, ahlaki, dil, sosyal ve duygusal gibi çeşitli konularda eğitim verilecek. Eğitmenlerimiz, çocuklarla sevgi odaklı iletişim içerisinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Belen, Kur'an kursu kayıtlarının 7 Ağustos mesai bitiminde sona ereceğini kaydetti.

Özel'den Karaaslan'a ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özel, Karaaslan'a makamında yaptığı ziyarette, Ladik'te yürütülen sıfır atık çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe seçilen Ladik'in hem Türkiye hem de dünyaya örnek olacak şekilde çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Özel, Karaaslan'a verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.