Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'ta yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarı kuruldu.

Yenicami Mahallesi Kaleardı mevkisinde kurulan kurbanlık pazarının arife günü akşama kadar açık kalacağı bildirildi.

Satıcı ile alıcı arasında sosyal mesafenin korunması amacıyla sopa kullanılarak pazarlık yapıldığı, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.

İlçede 35 yıldır kurbanlık yetiştiren İhsan Tuluk, AA muhabirine, girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle kurbanlıkların fiyatında geçen yıla göre yüzde 10 civarında artış olduğunu söyledi.

Her yıl yetiştirdiği ortalama 30 büyükbaş hayvanı sattığını anlatan Tuluk, "Bu yıl salgından dolayı olacak ki kurban pazarında bir durgunluk var. Vatandaş sadece kurbanlık bakmakla yetiniyor. Kurban pazarına 10 büyükbaş hayvan getirdim, 4'ünü satabildim." dedi.

Kavak'ta dolandırıcılığa karşı uyarı

Kavak Emniyet Müdürlüğünce telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, AA muhabirine, telefonla arayıp kendisini polis, asker, hakim, savcı veya herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtan bazı kişilerin çeşitli yollardan kimlik bilgileri, kredi kartı ya da banka kartı numaralarını veya şifrelerini ele geçirmek istediklerini söyledi.

Toplumda en yaygın karşılaşılan dolandırıcılık olaylarının telefon yoluyla yapılan dolandırıcılık olduğuna işaret eden Yöntem, "Hiçbir polis, jandarma, hakim, savcı veya kamu görevlisi, dolandırıcıların yaptığı gibi banka hesabından, maddi durumdan bahsetmez. Vatandaşlarımızın bu tür telefonlara itibar etmemeleri konusunda duyuru ve uyarılarda bulunuyoruz." dedi.

Vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerini paylaşmamasını isteyen Yöntem, böyle bir durumla karşılaşması halinde 155 Polis İmdat hattını aramaları ya da en yakın emniyet birimini haberdar etmesi gerektiğini vurguladı.