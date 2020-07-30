Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezik, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kısa sürede sona ermesi temennisinde bulundu.

Bayramların milletçe karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren, manevi duyguları geliştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu anlatan Sezik, şöyle devam etti:

"Paylaşma ve yakınlaşmanın zirveye ulaştığı dini bayramlarımızdan Kurban Bayramı'na millet olarak kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıkların unutularak bayram sevincini birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları çerçevesinde ülkemizi tehdit eden Kovid-19 ile mücadele kuralları kapsamında telefon aracılığıyla sevinç ve coşku ile yaşamalıyız. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en samimi şekilde hissetmemize vesile olan bu anlamlı günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni eder, bu anlamda gazi ve şehit aileleri ile kamu görevlilerinin ve Ladik halkının Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım."

Kaymakam Şenay'dan Kurban Bayramı mesajı

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şenay, mesajında, bayramların toplum olarak birlik ve beraberliğin daha da pekiştirildiği, sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı özel günler olduğunu vurguladı.

Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramların eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleri olduğuna işaret eden Şenay, "Bu günlerde birbirimize elimizi uzatır, kucaklaşır ve gönül kapılarımızı açarız. Bizi insan ve millet haline getiren vefa, şefkat, merhamet duygularımızın ve değerlerimizin en fazla farkına vardığımız zamanlar şüphesiz bayramlardır ancak bu bayramda bayramlaşmalarımızı gönül, muhabbet selamıyla yapalım. Virüsle aramıza mesafe koyalım. Kurban Bayramı'mızın ümmete, insanlığa, ülkemize ve halkımıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Şenay'dan mahalle ziyaretleri

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Muratbeyli, Duman ve Saralan mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Şenay, genel bölgedeki asayiş, tarım ve hayvan yetiştiriciliği hakkında bilgi aldı.

Camilerde de incelemelerde bulunan Şenay, Kurban Bayramı dolayısıyla birkaç gün de olsa mahalle nüfusunda artış olacağını söyledi.

Şenay, din görevlilerinden camilerden vaaz sırasında koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı belirlenen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara hatırlatmada bulunulmasını istedi.

Mahalle ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş da katıldı.

Başkan Özel kurban pazarını ziyaret etti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Kurban Bayramı öncesi kurulan canlı hayvan pazarına ziyarette bulundu.

Hayvan pazarını ziyaret eden Özel, vatandaşlarla ve kurbanlık hayvan satıcılarıyla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Satıcı ve vatandaşlardan Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasını isteyen Özel, "Belediye olarak hayvan pazarında önlemlerimizi aldık. Kulak küpesi ve belge eksiği bulunan hayvanların pazara girmesine müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımızın alışverişlerini sağlıklı ortamda yapabilmelerini sağlıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde denetimlerini gün boyu devam ettirecek." dedi.

Kavak'taki camilerde Kurban Bayramı hazırlıkları

Kavak Müftülüğünce cami ve mescitlerin Kurban Bayramı'na hazırlandığı bildirildi.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için ilçedeki 161 cami ve 2 mescitte temizlik ve dezenfekte yapıldığını söyledi.

Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kurallarına uyması gerektiğine dikkati çeken Belen, "Cami ve mescitlerimizde gereken önlemleri aldık. Namazda sosyal mesafe kurallarına uyacağız. Vatandaşlarımızın abdestlerini evlerinde almaları, cami ve mescide gelirken de seccadelerini getirmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Belen, arife günü sabah namazında başlayıp Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere 23 vakit boyunca farz namazlarından sonra teşrik tekbiri getirilmesinin vacip olduğunu kaydetti.

Havza Belediye Başkanı Özdemir'den bayram ziyareti

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı boyunca çalışacak kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Özdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak ve emniyet personeli ile bayramlaştı.

Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Devlet Hastanesi ve Bölge Trafik Amirliğini ziyaret eden Özdemir, bayramların birlik, paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu dile getirerek, "Bayramda halkımızın rahatı için temizlik işleri müdürlüğümüz ve zabıtamız olmak üzere gerekli tüm birimlerimiz görevinin başında olacak. Halkımızdan ricamız, sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları. Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Hemşehrilerimiz ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Kaymakam Kurnaz trafik ekiplerini denetledi

Havza Kaymakam Vekili ve Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, trafik ekiplerini denetledi.

Kurnaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaşan Samsun- Ankara kara yolu Ereli kavşağında bulunan denetim noktasını ziyaret ederek, alınan tedbirleri inceledi ve çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak'tan bilgi aldı.

Sürücülerle sohbet eden Kurnaz, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Polisler tarafından da sürücüler uyarılırken, bir taraftan da bayram şekeri ikram edildi.

Kurnaz, Havza'nın Karadeniz'in giriş kapısı olduğuna dikkati çekerek, "Bayram nedeniyle artan trafik yoğunlu kendisini hissettiriyor. Ekiplerimiz tarafından gerekli tedbirler alındı. Bu tedbirler bayram sonuna kadar devam edecek. Bu vesileyle hem denetimlerde görev alan jandarma ve emniyet mensubu personelimizin hem de yolculuk yapan vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şaffak da farklı noktalarda denetimlerinin devam ettiğini anlatarak, sürücülere dinlenerek yollarında devam etmelerini tavsiyesinde bulundu.

Kurban Bayramı, Kavak, Ladik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 03:39

Kaynak: AA

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