Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler, Kaymakam Sedat Sezik'i ziyaret etti.

Güler, Sezik'e Kurban Bayramı tatili süresince yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden dolayı Güler'e teşekkür eden Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile trafik kontrol noktalarındaki denetimlere devam edilmesini istedi.

Ladik'te siyez buğdayı hasadı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, siyez buğdayı hasat çalışmalarına katıldı.

Özel, Aşağıgölyazı Mahallesi'nde ekilen siyez buğdayının hasadına eşlik edip, yetkililerden bilgi aldı.

Çiftçilere siyez buğdayı ekmelerini öneren Özel, "Buğday türlerinin atası olarak bilinen yerli tohumumuz siyez, biraz soğuğu ve kar altında kalmayı istiyormuş. Şartlar Ladik'i tarif ediyordu. Biz de Ladik Belediyesi olarak tarıma ve yerli üretime katkı sağlamak adına atalık tohumumuzu tarlalarımıza ektik. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyor, siyez buğdayını yetiştirmeye davet ediyorum." dedi.