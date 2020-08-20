Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Sedat Sezik başkanlığında Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşların maske takma, kişisel temizlik ve sosyal mesafe kuralları ile pozitif vakaların takibi konuları değerlendirildi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Osman Adıgüzel, Toplum Sağlığı Müdürü Mustafa Semih Doğulu ve Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir katıldı.

Güller'den Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İçme Suyu Daire Başkanı Cihan Güller Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti.

Saha çalışması için Havza'da bulunan SASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Güller, Dernek Başkanı Ahmet Çavdar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Güller, burada yaptığı açıklamada, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Çavdar ise SASKİ'nn Havza'ya bağlı kırsal mahallelerde önemli projelere imza attığını belirterek, "Bunları yakinen takip ediyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ yetkililerine kırsal mahallelerimize vermiş oldukları hizmetlerden ötürü muhtarlarımız ve halkımız adına teşekkür ederim." dedi.

Kılavuz ormanında temizlik çalışması

Havza ilçesinde bulunan Kılavuz Ormanı'nda Havza Belediyesi tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt idaresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

Kılavuz, burada yaptığı açıklamada, "Burayı kullanan vatandaşlarımızın geride bıraktıkları atıklar çevre kirliliğine neden olmakta. Havza olarak böyle kıymetli bir yere sahibiz. Bunun değerini bilelim. Geride gelişi güzel bırakılan çöpler sadece çevre kirliliğine değil doğal hayata ve ormana zarar verebilmekte. Halkımızdan ricamız doğaya saygılı davranmaları." diye konuştu.

Kavak'ta destekleme kursları

Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, üniversite sınavlarına hazırlanacak lise ve dengi okul mezunlarına yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacağını bildirildi.

Ersoy, AA muhabirine, kursa katılmak isteyenlerin 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında müdürlüğe başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının 31 Ağustos'ta başlayacağını ifade eden Ersoy, "Lise ve dengi okul mezunu öğrencilerimizin hayalindeki üniversiteye yerleşmeleri için destekleme ve yetiştirme kursları açacağız. Kurslarımıza katılacak öğrencilerimizden hiçbir ücret talep etmeyeceğiz. Kurslarımızda daha iyi yetişmeleri noktasında kendilerine ayrıca yardımcı kitaplar verecek ve deneme sınavları da yapacağız." dedi.