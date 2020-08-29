Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

MHP Kavak İlçe Başkanlığına Cahit Kamber güven tazeledi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen 10. Olağan Genel Kurul Kongresinde tek liste halinde seçime giden Cahit Kamber, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kamber, burada yaptığı konuşmada, kendisine verilen 3 yıllık süre içinde görevini en iyi şekilde yürüteceğini belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Kamber, "Birlik ve beraberliğimizi bozmak, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyen güçlere karşılık, ülkemizi ayakta tutmak için önceden olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışacağız." dedi.

Kongreye, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karabıçak, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve partililer katıldı.

Yönetim Kurulu Hayati Atıcı, Çetin Örsel, Zeki Akman, Adem Saygılı, Ekrem Koncak, Sinan Uçar, Recep Döveç, Ahmet Erat, Murat Aziret, Turan Pınar, Ümmet Kamber, İlhan Diksoy, Muttalip Kayhan ve Bülent Duman'dan oluştu.

Kavak'ta hakkından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kavak ilçesinde 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 13 yıl 11 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kavak ilçesinde hakkında kesinleşmiş ceza bulunan hükümlüler ile şüphelilerinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.O'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs adli mercilere teslim edildi.