Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Samsun'un Kavak ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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Samsun'un Kavak ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime okul öncesi öğrencileri ve birinci sınıf öğrencileriyle başlanacağını belirtti.

Törene Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, ilçe protokolü ve okul idarecileri katıldı.

Vezirköprü'de trafik kazası: 1 yaralı

Vezirköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücü yaralandı.

Ahmet Şen'in kullandığı 55 PN 805 plakalı otomobil Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Sefa Boynukısa (17) yönetimindeki 55 AAV 732 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Sefa Boynukısa yaralandı.

Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ladik'te Aktaş güven tazeledi

MHP Ladik İlçe Başkanı Selami Aktaş güven tazeledi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen 10. Olağan Genel Kurul Kongresinde tek liste halinde seçime giden Selami Aktaş, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, kendisine verilen 3 yıllık görev süresi içinde görevini en iyi şekilde yürüteceğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Yönetim Kurulu, Hasan Çavuş, İmdat Demir, Murat Batum, Mehdi Çetiner, Abdurrahman Tursun Seyfettin Kayışlı, Gülami Erdoğan, Birol Tulum, Ali Çetinkaya, Selim Kölebaş, Yahya Çöpçü, Ümit Durak, İlyas Aktaş ve Oktay Kavak'tan oluştu.

Çarşambaspor mağazası açıldı

TFF 3. Lig ekiplerinde Çarşambaspor'un lisanlı ürünlerinin satışının gerçekleştirileceği Çarşambaspor Store, hizmete girdi.

Çarşamba Belediye Meydanı'ndaki açılışta konuşan Çarşambaspor Başkanı Özkan Yıldırım, Çarşambalıların yıllardır özlemini kurduğu 3. Lig hayalinin gerçekleştirmenin mutluluğu yaşadıklarını belirterek Çarşambaspor Store'un önemli gelir kaynağı sağlayacağını söyledi.

Yıldırım, kulübe destek veren Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür etti.

Açılışa, Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, İyİ Parti Çarşamba İlçe Başkanı Turan Yazıcı, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, oda başkanları, Çarşambaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Uğur Çapkın, Çarşambaspor Teknik Heyeti, futbolcular ve Çarşambaspor taraftarları katıldı.

Çarşambaspor, Samsun, Tören, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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