Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Saygılı ile sohbet eden Sağlam, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, her zaman tarım kuruluşları ve üreticiye destek vereceğini kaydetti.

Ziyarette, Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş da bulundu.

Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

Asarcık Kaymakam Vekili Halis Hacı İsmailoğlu, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Saygılı ile İsmailoğlu, görüş alışverişinde bulundu, Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadele değerlendirildi.

Saygılı, en kısa zamanda kendisinin de Asarcık ilçesine ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.

Ladik Gölü etrafında imar planı istişaresi

Ladik Belediye Başkanı Belediye Nurhan Yapıcı Özel, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile Ladik Gölü ve çevresinde incelemelerde ve göl etrafında uygulanabilecek imar planı ile ilgili istişarede bulundu.

Özel ve Sağlam, daha sonra Gül Abdal Er Rufai Türbesi'ni ziyaret ederek, Ladik ilçesi turizminin gelişmesine katkı sağlayacak Bungalov Evleri ve Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni gezdi.

Özel, turizm noktasında adını duyuran Ladik ilçesinin kış turizmi yanında yaz turizminin de geliştirilmesine çalıştıklarını söyledi.

İncelemelere Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Yetkin Esen, Ladik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bünyamin Yüksel, Ladik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Nesrin Boyraz da katıldı.