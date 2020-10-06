Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçe merkezindeki okullarda incelemelerde bulundu.

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Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçe merkezindeki okullarda incelemelerde bulundu.

Saygılı, Cumhuriyet Anaokulu, 19 Mayıs İlkokulu, Yaşar Doğu İlkokulu, Merkez Atatürk İlkokulu ile Şehit İlhan Kuşan Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul kütüphaneleri, büro, toplantı odası ve sınıfları gezen Saygılı, okul idarecilerinden okulun işleyişi, eğitim öğretim faaliyetleri, okul güvenliği, okulun ihtiyaçları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de bulundu.

Çiftçilere sertifikalı hububat tohumu kullanmaları tavsiyesi

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere sertifikalı hububat tohumu kullanmalarını tavsiyesinde bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine, birim alandan daha kaliteli, yüksek verim ve kazanç elde edilmesi için sertifikalı tohum kullanılması gerektiğini söyledi.

Sertifikalı tohum kullanarak sadece verimin değil, kalitenin de artacağını belirten Aslankaya, "Çiftçilerimizden pek çoğu yıllardır aynı tohum üzerinden ekim yapıyor. Bu da verim ve kaliteyi düşürüyor. Halbuki her aşaması yetkili kuruluşlar tarafından tarlada ve laboratuvarda kontrol edilen sertifikalı tohumların içinde yabancı madde ve yabancı tohum olmadığı için hangi ürün ekilirse o ürün alınır." dedi.

Sertifikalı tohum kullanılması halinde verimde yaklaşık yüzde 20 artış olduğunun gözlemlendiğine dikkati çeken Aslankaya, çiftçilerin ekime başlamadan önce ekim konusunda tarım kuruluşları ve ziraat mühendislerinden bilgi alabileceklerini kaydetti.

Cumhuriyet, Tohum, Kavak, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:43 - Kaynak: AA

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