Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'ta okul öncesi ve birinci sınıfların ardından 2, 3,4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kavak Merkez Atatürk İlkokulu ile Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu, Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu ve Rıdvan Çelikel Fen Lisesinde düzenlenen programlara katıldı.

Büyük, başta insan sağlığını olumsuz yönde tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı okulda, dersliklerde, pansiyonlarda, yemekhanelerde ve okul bahçesinde alınması gereken maske takma, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ve diğer tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Fidan dikim kampanyası

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, okullarda düzenlenen fidan dikimi programına katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yeni eğitim öğretimin başlaması nedeni ile okullarda fidan dikimi programı düzenlendi.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen fidan dikimi kampanyasına katılan Kaymakam Ömer Saygılı, mavi ladin fidanı dikerek can suyu verdi.

Okul bahçelerine dikilecek mavi ladin fidanlarının Orman İlçe Müdürlüğü tarafından karşılandığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, "2020-2021 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarımızda fidan dikimi kampanyası başlattık. Bu kapsamda her okulumuzun bahçesine en az bir öğretmene bir fidan gelecek şekilde fidan dikeceğiz. Okullarımızın fidan ihtiyacını karşılamalarından dolayı Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş'e teşekkür ederim." dedi.

Kavak ilçe merkezi ile kırsalda bulunan okul bahçelerine toplamda 300 mavi ladin fidanı dikileceği öğrenildi.

Kılıç'tan küçük hastaya moral ziyareti

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, lösemi hastası Suna Emon'u ziyaret ederek hem moral hem de hediye verdi.

İlçede kısa süre önce lösemi teşhisi konulan Suna Emon, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yalı Mahallesi'nde ikamet eden Emine ve Nihat Emon çiftinin kızları Suna'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, Emon'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Kılıç ayrıca uzaktan eğitime katılmak için Suna Emon'un kendisinden istediği tableti hediye etti.

Ailenin tedavi sürecinde her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Kardeşimize, Allah'tan 'Şafi' ismiyle şifalar diliyoruz. İnşallah kardeşimizin sıkıntılarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da desteklerimiz sürecek. Tez zamanda iyileşeceğine inancımız tam. Biz sözümüzü tuttuk, sıra Suna kızımızda. Bir an önce o da moralini yüksek tutarak, bu hastalığı yenecek. Okuluna, arkadaşlarına, ailesine geri dönecek. Ne zaman canın sıkılırsa bir telefon kadar uzağındayım." diye konuştu.

Kavak Hükümet Konağı çevre düzenleme çalışmaları

Kavak Hükümet Konağı çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

İlçede 1989 yılında hizmete giren Hükümet Konağının bahçesinde, daha kullanışlı hale getirilmesi amacıyla asfalt ve desenli kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı.

Kaymakam Ömer Saygılı, hükümet konağı çevre düzenlemesi çalışmalarında destek veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Buğra Usta ile Akkisan Kireç Torbalama Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Bakır'a plaket verdi.