Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Coşkun, ziyarette, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de devam eden uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitim imkanlarından mahrum kalmamaları için "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyası başlatıldığını belirtti.

Ekonomik şartları nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrencileri eğitimin içine alabilmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Coşkun, "Tableti olmadığı için eğitim sürecine dahil olamayan öğrenciler için başlatılan kampanyaya her kesimden destek bekliyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı da Kaymakamlık olarak "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyanın destekçisi olduklarını söyledi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Göktürk'ten ziyaret

Kavak İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Öğretmenevi Müdürü Ali Soylu'yu ziyaret etti.

Ziyarette Göktürk, getirdiği roman ve genel kültür içerikli 20 kitabı Soylu'ya teslim etti.

Ziyaretten ve kitap desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Soylu, kitapları Öğretmenevi kütüphanesine yerleştirerek okuyucuların istifade etmesini sağlayacağını söyledi.

Kavak'ta 50 öğrenciye tablet verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Sınıf Tam Öğretmenim Projesi" kapsamında tablet dağıtım programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde okullarda uzaktan geçilmesi dolayısıyla sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sağlamak amacıyla başlattıkları Sınıf Tam Öğretmenim Projesi hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Ömer Saygılı da salgın sürecinde öğrencilerin EBA'ya erişimde birtakım eksiklerin ortaya çıktığını dile getirerek, "Bilgisayarı olmayan çocuklarımızı tespit ettik. Kendilerinin derslerinden geri kalmaması bakımından ilk etapta 50 öğrencimizin tespitini yaptık. Tabletleri dağıtmaya başladık. Araştırma ve tespitlerimiz devam ediyor. İhtiyaçlı öğrencilerimizi tespit ettikçe tablet dağıtımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Programa Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Esen'den yurt ve okullarda inceleme

Kavak ilçesindeki öğrenci yurt ve okullarda, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından incelendi.

Esen, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi erkek öğrenci yurdu, Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Köselli Mahallesi İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Sorun ve talepler hakkında Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun'dan bilgi alan Esen, Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan "Temassız dezenfekten makinesi"ni inceledi.

İstek ve gayretle her şeyin üstesinden gelinebileceğinin en güzel örneğinin sergilendiğini belirten Esen, temassız dezenfektan makinesini tasarlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Muhtarlara orman planlarının yenilenmesi hakkında bilgi verildi

Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisi Burhan Aydoğan, bölgedeki orman planlarının yenilenmesi ile ilgili bilgi verdi.

Havza Muhtarları Derneğini ziyaret eden Aydoğan, dernek başkanı Ahmet Çavdar ve yönetim kurulu üyelerine orman planlarının yenilenmesi ile ilgili bilgi aktardı.

Orman Genel Müdürlüğünün mevcut potansiyel fonksiyonların belirlenmesi, haritalarının hazırlanması için yenileme çalışmaları yaptığını anlatan Aydoğan, bu kapsamda bölgede teknik çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Çavdar da çalışmalara destek vereceklerini dile getirerek, "Ormanlarımızın ve ağaç varlığımızın korunması önemli. Bu konuda bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Ziyarete Çakıralan Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender de katıldı.