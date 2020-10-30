Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

30.10.2020 16:53
Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Coşkun, ziyarette, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de devam eden uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitim imkanlarından mahrum kalmamaları için "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyası başlatıldığını belirtti.

Ekonomik şartları nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrencileri eğitimin içine alabilmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Coşkun, "Tableti olmadığı için eğitim sürecine dahil olamayan öğrenciler için başlatılan kampanyaya her kesimden destek bekliyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı da Kaymakamlık olarak "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyanın destekçisi olduklarını söyledi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Göktürk'ten ziyaret

Kavak İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Öğretmenevi Müdürü Ali Soylu'yu ziyaret etti.

Ziyarette Göktürk, getirdiği roman ve genel kültür içerikli 20 kitabı Soylu'ya teslim etti.

Ziyaretten ve kitap desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Soylu, kitapları Öğretmenevi kütüphanesine yerleştirerek okuyucuların istifade etmesini sağlayacağını söyledi.

Kavak'ta 50 öğrenciye tablet verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Sınıf Tam Öğretmenim Projesi" kapsamında tablet dağıtım programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde okullarda uzaktan geçilmesi dolayısıyla sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sağlamak amacıyla başlattıkları Sınıf Tam Öğretmenim Projesi hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Ömer Saygılı da salgın sürecinde öğrencilerin EBA'ya erişimde birtakım eksiklerin ortaya çıktığını dile getirerek, "Bilgisayarı olmayan çocuklarımızı tespit ettik. Kendilerinin derslerinden geri kalmaması bakımından ilk etapta 50 öğrencimizin tespitini yaptık. Tabletleri dağıtmaya başladık. Araştırma ve tespitlerimiz devam ediyor. İhtiyaçlı öğrencilerimizi tespit ettikçe tablet dağıtımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Programa Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Esen'den yurt ve okullarda inceleme

Kavak ilçesindeki öğrenci yurt ve okullarda, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından incelendi.

Esen, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi erkek öğrenci yurdu, Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Köselli Mahallesi İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Sorun ve talepler hakkında Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun'dan bilgi alan Esen, Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan "Temassız dezenfekten makinesi"ni inceledi.

İstek ve gayretle her şeyin üstesinden gelinebileceğinin en güzel örneğinin sergilendiğini belirten Esen, temassız dezenfektan makinesini tasarlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Muhtarlara orman planlarının yenilenmesi hakkında bilgi verildi

Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisi Burhan Aydoğan, bölgedeki orman planlarının yenilenmesi ile ilgili bilgi verdi.

Havza Muhtarları Derneğini ziyaret eden Aydoğan, dernek başkanı Ahmet Çavdar ve yönetim kurulu üyelerine orman planlarının yenilenmesi ile ilgili bilgi aktardı.

Orman Genel Müdürlüğünün mevcut potansiyel fonksiyonların belirlenmesi, haritalarının hazırlanması için yenileme çalışmaları yaptığını anlatan Aydoğan, bu kapsamda bölgede teknik çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Çavdar da çalışmalara destek vereceklerini dile getirerek, "Ormanlarımızın ve ağaç varlığımızın korunması önemli. Bu konuda bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Ziyarete Çakıralan Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender de katıldı.

Tablet, Samsun, Kavak, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı Son Dakika: İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Hasarlı yapılara girilmemeli TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi İzmir'deki depremde enkaz altındakileri kurtarmak için yine aynı ses: Kimse var mı? İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı         
16:52
İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor         
16:37
TJK, depremden etkilenen vatandaşlar için Şirinyer Hipodromu'nu kullanıma açtı TJK, depremden etkilenen vatandaşlar için Şirinyer Hipodromu'nu kullanıma açtı         
16:32
Deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi Deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi         
16:19
Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada         
16:03
Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı         
15:43
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var         
14:52
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 17:24:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei