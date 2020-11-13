Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçe merkezinde yürütülen asfalt çalışmalarını incelemedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, doğal gaz çalışmalarının ardından Adnan Menderes Caddesi'nde 1500 metrelik alanda asfalt çalışması başlattı.

Asfalt yapım çalışmalarını inceleyen Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Asfalt ile verilen diğer hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan pazar esnafına tezgah açmama cezası

Kavak'ta, yeni tip koronarüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uymayan halk pazarı esnafına tezgah açmama cezası uygulanacağı bildirildi.

Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, halk pazarında Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

Şahin, uyarılara rağmen Kovid-19 salgını tedbirlerine uymayan pazar esnafı hakkında tezgah ve sergi açmama cezası uygulayacaklarını söyledi.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Tüm pazarcı esnafımızın kendilerine verilen talimat kapsamında hareket ettiklerini, virüsle mücadele konusunda tedbirlere uyduklarını gördüm. Yine de kendilerine insan sağlığının önemine dikkat çekerek mücadele tedbirlerine uymayan pazarcı esnafımızın tespiti halinde dernek yönetim kurulumuzun belirleyeceği sürede semt pazarında tezgah ve sergi açamayacağı yönünde duyuruda bulundum." dedi.