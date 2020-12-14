Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, spor salonunu ziyaret etti.

Spor salonunda incelemelerde bulunan Saygılı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç'tan bilgi aldı.

Daha sonra Saygılı, okçuluk milli sporcularının çalışmalarını izledi ve ok attı.

Saygılı, ilçenin yatırım konusunda şanslı olduğunu ifade ederek, "Kavak ilçesinde gördüğüm kadarıyla sportif faaliyetlerin geliştirilmesi noktasında önemli yatırımlar yapılmış. Bu konuda başta Gençlik ve Spor Bakanlarımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Ancak bu tesislerin kıymetini ve değerlendirmesini çok iyi yapmalıyız. Uygun görülen sportif faaliyetlere yönelik kurslar açarak yeni sporcular yetiştirmeliyiz." dedi.

Çarşamba Belediyesinden sosyal belediyecilik

Çarşamba Belediyesi Sungurlu Mahallesi'nde Çınar Geçidi ve Bahçelievler Sokak'ta, karantinada olması gereken 10 aileye gıda yardımında bulunuyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

"Pandemi nedeniyle işsiz kalan ya da evinde karantinada olması gereken insanlarımız var. Bunlara kayıtsız kalmayarak günde ortalama 40 koli gıda ve sıcak yemek yardımı yapıyoruz." diyen Doğan, "Ayrıca karantinada olmayan ancak ihtiyaç sahibi ailelere de günlük 40 koli gıda yardımında bulunuyoruz. Bunun yanı sıra günlük 400 ihtiyaç sahibi aileye belediyemiz bünyesinde hizmete açtığımız aşevinden sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. İnsanlarımızın mağduriyet yaşamaması adına belediye olarak sürekli çalışıyoruz." ifadesinde bulundu.

İşsiz kalan çalışanlara da destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Doğan, "Kahvehaneler ve kafeler kapatıldı, lokantalar ise sadece gel al ve paket servis hizmeti sunuyor. Bu iş yerlerinde çalışanlardan işsiz kalanlar oldu ve belediye olarak bu vatandaşlarımıza da gıda kolisi dağıtıyoruz. Ülke ve dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci ancak hep birlikte aşabiliriz." diye konuştu.