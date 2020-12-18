Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

18.12.2020 16:23
Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, ilçe merkezindeki bazı okul binalarında deprem güçlendirme çalışmalarını yapıldığını bildirdi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, ilçe merkezindeki bazı okul binalarında deprem güçlendirme çalışmalarını yapıldığını bildirdi.

Sağlam, ilçede 3 okula ait 4 binada deprem güçlendirme çalışması için ihale sürecinin tamamlandığını söyledi.

Havza'nın deprem bölgesinde olması ve her zaman bu olaylara hazırlıklı olmamız gerektiği bilinciyle çalıştıklarını anlatan Sağlam, "Güçlendirme çalışmaları kapsamında Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karşıyaka İlkokulunun iki binasında deprem güçlendirme çalışmaları başladı. Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise yüklenici firmaya teslim edildi ve kısa süre içerisinde burada da çalışmalar başlayacak." dedi.

Çalışmaların yaklaşık 120 gün süreceğini anlatan Sağlam, çalışma bittiğinde binalarımız daha güvenli hale geleceğini kaydetti.

Havza'da taksi durakları ve taksiler dezenfekte edildi

Havza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında taksi, taksi durakları, şehir içi, yolcu durakları ve Samsun ve çevre ilçelere yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza'da faaliyet gösteren 9 adet taksi durağı ve bunlara bağlı olarak çalışan 58 ticari taksi ile şehir içi, yolcu durakları ve Samsun ve çevre ilçelere yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Havza Belediyesi işbirliği ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarında yolcu duraklarında dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, talepler doğrultusunda dezenfekte çalışmalarına devam edildiğini dile getirerek, "Ticari taksi ve toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyonu bu dönemde daha da önemli hal aldı. Bizlerin yoğun çabasına halkımız sadece alınan tedbir kararına uyarak ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek katkı vermeleri salgın ile mücadelemizde katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat da Havza Belediyesine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kavak'ta "Gezegenimizi Birlikte Kuralım" projesi tamamlandı

Kavak Emirli Ortaokulunun katıldığı "Gezenimizi Birlikte Kurtaralım" isimli e-Twinning projesinin sonuçlandığı bildirildi.

Okul müdürü Sibel Güngör, AA muhabirine, 2020 yılında uygulanan e-Twinning projesinin tamamlanmasının ardından öğrencilere projeye katkıları dolayısıyla sertifikalarının verildiğini belirterek, proje kapsamında okul bahçesinde ağaç dikme, doğadaki çöplere toplama, sokak hayvanlarını besleme, kuş yuvaları yaparak doğadaki kuşlara barınak sağlama, sıfır atık kapsamında atık yağ ve pil toplama, geri dönüşüm kapsamında atık malzemelerden araç gereç ve eşya yapımı gibi etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Projeyi yürüten fen bilgisi öğretmeni Asuman Suakıtıcı'nın tamamladığı proje ile Avrupa ve ulusal kalite etiketi başvurusu yapacaklarını anlatan Güngör, "Emirli Ortaokulu, kuruculuğunu Polonya ve Ukrayna'nın yaptığı, Arnavutluk, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Moldova, Portekiz, Tunus ve Ürdün'ün yer aldığı proje başarı ile tamamlamıştır. Proje ile öğrencilere küresel ısınma ve iklim değişikliğinin zararları konusunda farkındalık oluşturulmuştur." dedi.

Deprem, Samsun, Havza, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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