Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'da 2020-2021 okullar arası satranç turnuvası sona erdi.

Toplamda 450 sporcunun mücadelesine sahne olan 3 gün süreli çevrim içi satranç turnuvası Youtube'da canlı olarak yayınlandı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, sporculara başarılar diledi.

Turnuvaya Kavak ilçesinden Yaşar Doğu İlkokulu, Kavak İmam Hatip Ortaokulu, Çakallı Ortaokulu ve Rıdvan Çelikel Fen Lisesinden toplam 30 sporcu katıldı.

Turnuvada, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi birinci, Atakum İmam Hatip Lisesi ikinci, Özel Bahçeşehir Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi üçüncü ve Özel Bahçeşehir Koleji Atakum Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Kavak İlçe Temsilcisi ve Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Vekili Cumhur Tosun, "İlçemiz adına 10 kategoride yarışan sporcularımız 7 tane il derecesi ve 14 tane ilçe derecesi elde etmiştir. Toplamda 21 madalya ve liseler arası birincilik kupası ile turnuvayı tamamlamıştır. Bu ilçemiz adına çok güzel bir başarıdır. Rıdvan Çelikel Fen lisesi olarak satrançta elde ettiğimiz sayısız başarıya bir yenisini daha eklemek bizleri mutlu etmiştir." dedi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de "İl çapında böyle geniş katılımlı bir turnuvaya katılım sağlayan okullarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ederim. Başarıda emeği geçen başta öğretmenlerimiz ve velilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Zabıta memurundan üşüyen ve aç kalan kediye şefkat eli

Kavak Belediyesi Zabıta Memuru Yaser Güngör, soğukta üşüyen kediye şefkat elini uzattı.

Göngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü devriye sırasında gördüğü kediyi elleriyle besledi.

Sokak hayvanlarının soğuk günlerde unutulmamasını isteyen Güngör, "Yerler karla kaplı idi. Kedi açlıktan halsiz kalmıştı. Zabıta aracından ekmek alarak ellerimle karnını doyurdum." dedi.