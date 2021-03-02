Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede hizmet veren Özel Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Merkezde incelemelerde bulunan Saygılı, merkezin müdürü Ayşe Tekin Aslan ve öğretmenlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Saygılı, daha sonra rehabilitasyon idarecileri ve eğitmenlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Saygılı, burada yaptığı konuşmada, zihinsel, işitme ve bedensel engelli öğrencilerin gelişimi ile yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak, temel öz bakım ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek konusunda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin önemine işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yönünden Samsun'un yüksek riskli iller arasında bulunduğunu belirten Saygılı, "Kovid-19 salgınını belirlenen tedbirlere toplum olarak birlikte uyum sağlarsak etkisiz hale getirebiliriz. Bunun için maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalı ve bunu öğrencilerimize anlatmalıyız." dedi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de bulundu.

Havza Kaymakamı Yılmaz'dan OSB'ye ziyaret

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Yılmaz, OSB'de çelik konstrüksiyon imalatı yapacak olan ve kurulumu devam eden fabrikayı ziyaret ederek, işletme sahibi Oğuzhan Memiş'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Memiş, 15 gün içinde üretime geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bir hafta içerinde kurulum çalışmalarımızı tamamlayacağız ve tam kapasite ile üretime geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz da bölgenin kalkınması ve istihdam sorunun çözülmesi için Havza OSB'nin önemine işaret ederek, "İlçemizde istihdamın artması için yatırımcılarımıza ihtiyacımız var. İnşallah Havza OSB kısa sürede istihdam merkezi haline gelecek. Bunun da göstergesi inşaatı devam eden yatırımlar. İki firma üretime geçti. Bu firmamız da kısa süre sonra üretime geçecek. Bu yaz ise üretime geçen firma sayımız 5-6 olacak. OSB'de yatırım yapan tüm iş insanlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.