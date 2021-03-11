Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

11.03.2021 16:49
Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında,12 Mart 1921'de TBMM'de milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın Türk milletinin diriliş destanı olduğunu belirtti.

Mehmet Akif'in vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdatlarının ortak duygusu ve inancının sembolü olduğunu anlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren ve yine her mısrasın da Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel bir biçimde yansıtmaktadır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini yeni nesillere aktaran abide şahsiyetlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın zor zamanlarında ecdadımıza umut ışığı olmuştur. Akif, Türk milletinin içerisinde bulunduğu o zor zamanlarda hiçbir zaman umudunu ve inancını kaybetmeden Milli Mücadele'nin heyecanını mısralara aktararak tarihi bir şahlanışın müjdecisi olmuştur. Haliyle milli marşımız, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan bir tarihi belgeydi. Bu vesileyle Mehmet Akif'in, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasına yürekten iştirak ederek, bizlere bu güzel vatanı emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz silah arkadaşlarını, bizi biz yapan değerlerimizi yüreklerimizde her daim hissetmemize vesile olan anlamlı marşı bizlere hediye eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kavak'ta semt pazarında ürün son kullanım ve ambalaj denetimi yapıldı

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanlığınca halk pazarında pazar esnafına yönelik denetim yapıldı.

Dernek başkanı Erdal Şahin, denetimlerde kuru gıda satış tezgahlarında ürünlerin son kullanım tarihleri, ürün ambalajları, fahiş fiyat ile fiyat etiketlerinin usulüne uygun ve görünür şekilde yazılması konusunda denetim yapıldığını söyledi.

Denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığını dile getiren Şahin, "Semt pazarımızda yaptığımız çalışmalarımızda müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Perşembe günleri kurulan semt pazarımızdaki kuru gıda satış tezgahlarında ürünlerin denetimini yaptık. Pazarcı esnaflarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kurtuluş Savaşı, İstiklal Marşı, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş
PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti         
21:53
Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti         
21:30
AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu         
21:15
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü         
19:47
Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar         
18:26
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi         
16:30
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:09:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei