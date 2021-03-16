Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihine damga vurmuş, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası ve eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğuna dikkati çekti.

Çanakkale Zaferi'nin vatan topraklarını korumak ve savunmak için en zor şartlar altında canlarını feda eden aziz şehitlerin iman dolu göğüsleriyle düşmana karşı mücadele edip sabahtan Allah'ı isteyip, akşamına O'na kavuşan Türk askerinin zaferi olduğunu vurgulayan Özel, "Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehadet mertebesine eren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Uçarlı, ziyarette, bu yılın Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmesinin ardından Samsun'da da afet eğitim seferberliği başladığını belirterek, deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde daha dirençli olabilmek için bu konuda düzenlenecek eğitim ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Saygılı da ziyaret ve verilen bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uçarlı'ya teşekkür etti.

Erozyona mücadelede ağaçlandırma önerisi

Ladik İlçe Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, özellikle taşkın sular nedeniyle her yıl erozyona uğrayan arazide milyonlarca ton verimli toprağın israf olduğunu söyledi.

Ladik ilçesinde en fazla erozyonun görüldüğü dere ve göl kenarlarının ağaçlandırması gerektiğini anlatan Dal, "Erozyona karşı en etkili mücadele yöntemlerinden biri ağaçlandırma çalışmalarıdır. Bunun için özellikle dere ve göl kenarlarında arazileri olan vatandaşlarımız yapacakları ağaçlandırma ile erozyonun önüne yani arazilerinin heba olmasını engelleyecektir. Ayrıca dikilecek fidanlar 15 senede gelişip kereste veya odun olarak aile ekonomisine katkı sağlayabilir." dedi.

Havza'ya yapılacak spor salonu onaylandı

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Gençlik ve Spor Bakanlığından talep ettikleri spor salonu projesinin kabul edildiğini belirtti.

Kayan, yaptığı açıklamada, bir süredir ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

İlçe halkının hayatın her alanındaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Kayan, "Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir ile ziyaret ederek Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na taleplerimizi şahsen iletmiştik. Çalışmalar ve ziyaretler olumlu sonuçlandı ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından onaylandı. İnşallah ilçemiz iki katlı, bireysel ve takım müsabakalarının yapılacağı, antrenman alanları olan modern bir spor salonuna kavuşacak." diye konuştu.

Mevcut spor salonunun artık ihtiyaca cevap veremediğini dile getiren Kayan, şunları kaydetti:

"Yeni spor salonumuz mevcut salonumuzun karşısına yapılacak. Ayrıca burada açılacak spor kursları ile gençlerimizi de kötü alışkanlık ve teknoloji bağımlılığından korumamız mümkün olacak. İlçemize yüzme havuzu kazandırmak için de çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Tesisin ilçemize kazandırılmasına destek olan Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile il başkanımız Ersan Aksu ve ilçe müdürlüğümüze teşekkür ederim."

DEVA Partisi İl Başkanı Türk'ten Havza ziyareti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Samsun İl Başkanı Kebire Birer Türk ve Havza İlçe Başkanı Suat Bayraktar, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret eden Türk, kabullerinden ötürü teşekkür ederek, "Gayemiz öncelikle ülkemize hizmet etmek. Havza, Samsun için önemli bir ilçe." dedi.

Özdemir de ziyaretten dolayı Türk ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Görevlerinizde başarılar dilerim. İlçemizdeki partiler arası iyi niyet diyalogları içinde ilçemize ve halkımıza hizmet etmek gayretindeyiz." diye konuştu.

Türk ve beraberindekiler. daha sonra Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Madeni İşler Esnaf Odası Cesur Şahin Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ile Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Emin Aysan'a da ziyarette bulundu.