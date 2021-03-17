Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

17.03.2021 16:35
Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yok edilmek istenen bir milletin, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya gösteren kahramanlık öyküsü olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin milli ve manevi değerlere bağlılığın dünyaya ilanı olduğuna işaret eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Çanakkale zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en gurur verici zaferlerden ve en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Çanakkale, bu vatanın canlar pahasına nasıl korunduğunun, bu ülkenin nasıl kurulduğunun en önemli örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bir asır önce sahip oldukları askeri ve teknolojik güce güvenerek Çanakkale'ye gelenler, milletimizin iman gücü karşısında asla unutamayacakları bir ders almışlardır. Bugün bizlere düşen birlik ve beraberliğimizi korumak, vatanımıza ve bağımsızlığımıza o günkü azim ve kararlılıkla sahip çıkmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaymakam Saygılı market açılışına katıldı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, bir marketin açılışına katıldı.

Mehmet Paşa Mahallesi'nde Tugay Demirhan'a ait marketin açılışıha Saygılı'nın yanı sıra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, İlçe Müftüsü Yakup Belen, İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile davetliler katıldı.

Müftü Belen tarafından dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Saygılı, iş yerlerinin ilçe ekonomisine, istihdama katkıda bulunduğunu belirterek, işletme sahibine bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Kaymakam Saygılı'dan OSB ziyareti

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ali İhsan Uzun'u ziyaret etti.

Saygılı, Uzun'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kavak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet halinde 28, inşaat halinde ise 12 firmanın bulunduğunu belirten Uzun, toplam 659 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Verdiği bilgilerden dolayı Uzun'a teşekkür eden Saygılı, yeni teşvik sistemiyle Kavak Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerinin ve istihdamın artacağına inandığını kaydetti.

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Hisarcık, Kavak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi
Galatasaray, Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor         
18:04
Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi         
17:45
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı         
17:15
Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu         
16:51
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! 60'a yakın eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! 60'a yakın eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı         
15:52
Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum         
15:39
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 18:13:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei