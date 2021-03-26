Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

26.03.2021 16:35
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Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, Müslümanlarca kutsal sayılan Berat gecesinin ramazan ayının habercisi olduğunu, diğer gecelerden farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan Türk milletinin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil gecelerinin insanları birbirlerine yaklaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı müstesna dini günlerden olduğunu anlatan Saygılı, şöyle devam etti:

"En büyük sermayemiz ömürdür. Rabbimiz bizleri bu dünyaya O'na kulluk edelim, rızasına uygun hayat inşa edelim diye göndermiştir. Berat gecesini fırsat bilerek Rabb'imize dua ve niyazda bulunalım. Müslümanlar, tarih boyunca nice zor ve sıkıntılı dönemlerden geçti. Bu acıların yaşanmasında elbette ilahi takdirin yanı sıra insanın, Allah'ın kainata koyduğu ilkeleri göz ardı etmesinin önemli payı vardır. Berat Kandili'nin bütün insanlığın yücelmesine ve kurtuluşa ermesine vesile olmasını, ülkemizin ve milletimize hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz eder, tüm Kavaklı vatandaşlarımın ve İslam aleminin kandilini tebrik ederim."

Kaymakam Saygılı'dan "Kütüphane Haftası" mesajı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, "Kütüphane Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, kütüphanelerin toplumda okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla insanlığın bilgi birikiminin muhafaza edildiği, gelecek nesillere aktarıldığı kültür evleri olduğuna dikkati çekti.

Toplumun eğitimi ve kültürel gelişimi için en önemli kuruluşlardan olan kütüphanelerin hiçbir ayırım gözetmeksizin toplumun her kesiminin bilgi gereksinimini karşılamaya yönelik hizmetler sunduğunu anlatan Saygılı, şu ifadeleri kullandı;

"İnsanlık tarihi kadar önemli bir geçmişe sahip olan kütüphaneler, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir. Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurum olan kütüphaneler, yaşam boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır' söylemi ile kütüphanelerin önemi belirtilmektedir. Başta kütüphanecilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kütüphane Haftası'nı kutluyor, bilgiye ve öğrenmeye olan ilginin artmasını temenni ediyorum."

Müftü Belen'in Berat Kandili mesajı

Kavak Müftüsü Yakup Belen, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belen, mesajında, af, merhamet ve mağfiret gecesi olan Berat Kandili'nin 27 Mart Cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece idrak edileceğini belirtti.

Bu mübarek gece ve gecelerin sunduğu manevi iklimde herkesin beratını alması temennisinde bulunan Belen, şunları kaydetti:

"Başkalarının hak ve hukukuna riayetin temel dini ödevlerimizden olduğunu, harama el uzatmanın, kul hakkı ihlalinin bizi ilahi mağfiretten uzaklaştıracağını biliriz. Yaradanına, kendisine, yakın uzak çevresine ve bütün insanlığa karşı sorumlulukları bulunan bir varlık olduğumuzu bu gecede tekrar hatırlar, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi tekrar sorgularız. Böyle mübarek gün ve geceler, Kur'an'la buluşma, Hz. Peygamber'in evrensel öğütlerine kulak verme ve sünneti ile hayat bulma fırsatlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Berat Kandili'ni tebrik ediyor, yüce Allah'a açılan ellerin ve yapılan dua ve yakarışların İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını, başta ilçemiz olmak üzere bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını niyaz ediyorum."

Kavak'ta gönüllü gençler can dostlarını yalnız bırakmadı

Kavak Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, sokak hayvanları ve kuşlara yiyecek desteğinde bulundu.

Gönüllü gençler, karla kaplı ilçenin semtlerini dolaşarak sokak hayvanları ve kuşlar için mama ve yiyecek bıraktı.

Gönüllü gençlerden Hale Nur Çomaklı, Allah'ın insanlara emaneti olan dilsiz can dostlarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Rabbimin biz insanlara emanet ettiği can dostlarımız sokak hayvanları ve kuşlar, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çekiyor." dedi.

CHP'den Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

CHP Kavak İlçe Başkanı Şakir Altun, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Altun, ziyaretinde Saygılı'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Altun'a teşekkür etti.

MHP'den Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

MHP Kavak İlçe Teşkilatı, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı'ya çalışmaları hakkında bilgi veren MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, Türkiye menfaatinde yapılacak tüm çalışmaların destekçisi olduklarını söyledi.

Saygılı da ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Berat Kandili, Hisarcık, Mevla, Kavak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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