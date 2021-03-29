Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Adem Eser, Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eser, mesajında, bu haftanın öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında kitap sevgisini artırmak ve kütüphanelerin gelişmesine katkı sağlamak açısından önemli olduğunu belirtti.

Kişilerin araştırma ve öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumun kütüphaneler olduğuna işaret eden Eser, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihi kadar önemli bir geçmişe sahip olan kütüphaneler, toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir. Kütüphaneler, yaşam boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz parçasıdırlar. Biliyoruz ki yaşadığımız yüzyıl bilgi çağıdır. Bu kapsamda kitaplar da bilime, gelişime, aydınlanmaya giden yoldur. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır, düşünce dünyamızı derinleştirir, ufkumuzu açar. Başta kütüphanecilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kütüphaneler Haftası'nı kutluyor, bu hafta vesilesiyle ülkemizde ve ilçemizde kitap okuma alışkanlığına, bilgiye ve öğrenmeye ilginin artmasını temenni ediyorum."

Kavak'ta fidan dikim kampanyası

Kavak Orman İşletme Müdürlüğünce, Orman Haftası dolayısıyla "Geleceğe nefes ağaç ve fidan dikim" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Yenicami Mahallesi Kaleardı mevkisindeki spor salonu bahçesinde çeşitli cinste 1900 fidan toprakla buluşturuldu.

Kampanyadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ömer Saygılı, Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş'e teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve okul idarecileri ile bir araya gelen Güneş, uygun görülen okul bahçelerinin kampanya kapsamında ağaçlandırabileceklerini söyledi.

Kampanyaya Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli de destek verdi.

Ladik Ziraat Odasından arıcılara ilkbahar bakımı önerisi

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, kovanların ilkbahar bakımları yapılırken beslemeye başlamadan önce varroa ile mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Varroaların önemli ölçüde yavru çürüklüğüne ve bal verimi düşüklüğüne neden olduğunu vurgulayan Dal, "Bu kış mevsimi ilçemizde geçmiş yıllara göre biraz hafif geçti. Arıcılarımızın ilkbahar bakımını yaparken öncelikle varroa ile mücadele etmeli. Çünkü aksi takdirde hızla üreyen ve çoğalan varroalar, bal verimini azaltacağı gibi arılı kovanlarda telafisi mümkün olmayan yavru çürüklüğüne de neden olacaktır." dedi.

Öğrencilerden Başkan Özel'e ziyaret

Ladik Atatürk İlkokulu 3/C sınıfı öğretmeni Şükran Ceylan ve öğrenciler, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Ziyarette Ceylan ve öğrenciler, sosyal bilgiler dersinde işledikleri yerel yönetimler konusu ile ilgili Özel'e çeşitli sorular yöneltti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, belediye hizmetleri, işleyiş ve yürüttüğü hizmetler hakkında bilgi aktardı.

Özel, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Havza'da Türk Kızılaydan yatılı öğrencilere kırtasiye seti

Havza'da Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından Şenlendirme Projeleri kapsamında yüz yüze eğitim öğretime başlayan yatılı ortaokulu öğrencilere kırtasiye seti verildi.

Kızılay Genel Müdürlüğünden gönderilen çanta ve kırtasiye malzemelerin ilk bölümü, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Çantalar, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu tarafından öğrencilere teslim edildi.

Sağlam, Türk Kızılay yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çörekçioğlu da kırtasiye malzemelerinin ğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah eğitim öğretim döneminde güzel bir katkı sunmuş oluruz." dedi.

Emekli Jandarma Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Karaciğer yetmezliğinden 52 yaşında hayatını kaybeden emekli Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş İbrahim Yankavi'nin cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Baba evinden helallik alınan Yankavi için Sondaj Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yankavi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı tören mangası tarafından cenaze aracına taşınarak, Mesudiye Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra Havza Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ile vatandaşlar katıldı.