Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

31.03.2021 16:55
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Kavak Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Kavak Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Kavak İlçe Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, AA muhabirine, Orman Haftası dolayısıyla İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve müdürlüğü bağlı Asarcık, Havza, Kavak ve Ladik işletme şeflikleri ile yaptıkları etkinlikte vatandaşlara çeşitli cinste toplam 5 bin fidan dağıttıklarını söyledi.

Ağaç dikimi ve ormanların önemine dikkati çeken Güneş, fidanların dikimi kadar bakımının da önemli olduğunu vurguladı.

Fidan teslimatı sırasında vatandaşlara çukurların hazırlanması, fidanların dikimi ve bakımı hakkında da bilgi verildi.

Ladik Ziraat Odasından çiftçilere sertifikalı tohum

Ladik Ziraat Odası tarafından sertifikalı mısır ve ayçiçeği tohumunun dağıtımına başlanıldığı bildirildi.

Ziraat Odası görevlisi ziraat mühendisi Yunus Dal, üreticilerin talebi üzerine getirdikleri hibrit cinsi mısır ve ayçiçeği tohumunun yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı olduğunu söyledi.

Tohumların satışına başladıklarını dile getiren Dal, "İsteyen üyemiz talep ettiği kadar alabilir. Ziraat odası olarak amacımız kar etmek değil, üyelerimizin memnuniyetini kazanmak." dedi.

Kavak Halk Pazarı yeniden açıldı

Kavak'ta kurulan semt pazarının yeniden açılacağı bildirildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilçede artış göstermesi nedeniyle perşembe günleri 19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan semt pazarının daha önce kapatıldığını hatırlattı.

Yapılan değerlendirmenin ardından pazarının yarından itibaren yeniden açılmasının kararlaştırıldığını belirten Saygılı, gerek pazar esnafı gerekse pazara gelen vatandaşlara yönelik koronavirüs ile mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ile HES kodu denetimi yapılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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