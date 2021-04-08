Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Yöntem ve Komiser Seyfettin Güveli ile polis memurları, Kaymakam Saygılı'ya ziyarette bulunarak, Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdikleri bilgilendirmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan Emniyet Teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biridir. Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında ve yine memleketimizi etkisi altında bulunduran, sağlığımız olumsuz yönde etkileyen koronavirüs Kovid-19 salgı ile mücadelede mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadırlar." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Rıdvan Çelikel Fen Lisesi için yeni yapılan öğrenci pansiyonunun hizmete girmesiyle atıl kalan erkek öğrenci pansiyonunun öğretmenevi olarak kullanılmasını karar verildi.

Ziyaret sonunda Saygılı, Öğretmenevi Müdürü Ali Soylu ve Emirli Ortaokulu bilgisayar öğretmeni Emine Kandin'e başarı belgesi verdi.

Ziyarette Emirli Ortaokulu Müdürü Sibel Güngör de bulundu.

Kavak'taki cami ve mescitlerde ramazan ayı öncesi temizlik ve hazırlık çalışmaları

Kavak Müftüsü Yakup Belen, ramazan ayı dolayısıyla cami ve mescitlerde özel bakım, temizlik ve tadilat çalışması yapıldığını söyledi.

Belen, cami ve mescitlerde ramazan ayına özel çalışmalarının cemaatin olmadığı saatlerde cami din görevlileri tarafından yapıldığını belirtti.

Cami ve mescitlerin bakım, temizlik ve tadilatlarını her zaman yaptıklarını anlatan Belen, "Ama yine de ramazan ayı öncesi cami ve mescitlerimizde temizlik ve bakım yapmak geleneksel hale geldi. Bu kapsamda ilçemizdeki cami ve mescitlerimizde başlattığımız temizlik, boya, aydınlatma ve ses düzenindeki çalışmalarımızda sona yaklaştık. Çalışmalarımızda muhtarlarımızın ve cami cemaatinden de zaman zaman destek geliyor. Kendilerine teşekkür ederim."dedi.

Kavak'ta ilçe merkezi ile kırsaldaki 85 mahallede toplam 165 cami ve mescit bulunduğu öğrenildi.