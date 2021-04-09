Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Orman Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Güneş, Saygılı'ya, 12 orman işletme şefliği ile yürüttükleri fidan dağıtımı, ağaçlandırma ve ormanların bakımı ve korunması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Güneş'e teşekkür etti.

Ormanların önemine dikkati çeken Saygılı, "Bu kadar güzel bir varlığın korunması için sadece orman müdürlük ve şeflikleri olarak değil, toplum olarak hepimizin mücadele, gayret göstermesi gerekir. Toplum olarak orman yönünden bu zenginliğimizin farkındayız ama bununla kalmayıp devamı için ne gerekiyorsa yapmaya çalışmalıyız. Özellikle okullarımızda öğrencilerimize yönelik eğitimler düzenlemek suretiyle daha küçük yaşta çocuklarımıza ağaç, orman sevgisini aşılamalıyız." dedi.

Kavak'ta Polis Haftası dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi

Kavak ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Çankırı'da 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy ile 2016 yılında Şırnak kent merkezinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon esnasında şehit düşen özel hareket polisi Ersan Gürpınar'ın kabirleri ziyaret edildi.

Ziyarette, Tarihi Yörgüç Paşa Camisi din görevlisi Muhittin Düzenli tarafından Kur'an okundu, dua edildi.

Kabir ziyaretine Kaymakam Ömer Saygılı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, komiser Seyfettin Güveli ile polis memurları ve şehitlerin yakınları katıldı.

Şehit yakınları ile sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Saygılı, her konuda kapı ve telefonlarının 7 gün 24 saat açık olduğunu söyledi.

Kavak ilçesine nisan ayında kar etkili oldu

Nisan ayında yağan kar, Kavak ilçesinin yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Gece yarısına kadar ilçede görülen yağmur, daha sonra yerini karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde de kar yağışına bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçenin yüksekteki yerleşim alanlarını beyaza kapladı.

İlçenin yüksek kesimlerde kar kalınlığının 4 santimetreye yaklaştığı öğrenildi.