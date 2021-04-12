Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

12.04.2021 15:49
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Havza'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

Havza'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

Bu yıl ramazan pidesi tarifeye göre 400 gram sade pide 4 liradan, 400 gram yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

Ramazan pidesi fiyatlarını gösteren fiyat tarifeleri fırınlara asıldı.

Kavak Kaymakamı Saygılı'dan ramazan mesajı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ramazanın başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında şunları kaydetti:

"İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tüm dünyayı ve dolayısıyla Türkiye'mizi, sağlığımızı olumsuz yönde tehdit eden koronavirüs salgını ile mücadele etmekteyiz. Bu gerekçeyle, vatandaşlarımızdan salgın tehlikesiyle evlerinde kalarak bu mübarek ramazan ayının en güzel şekilde değerlendirilmesini diliyorum. Yine Ramazan-ı Şerif'i vesile edinerek dualarımızla, birlik ve beraberlikle insanlığın bir an önce bu musibetten kurtulması için Yüce Mevla'ya sığınalım. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kavaklı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek ramazan ayını yürekten kutluyorum."

Ladik'te koronavirüs denetimi

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görev alanındaki kırsal mahallelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi ve filyasyon çakışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge kapsamında Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinada bulunması gereken vatandaşların ikametlerini kontrol eden jandarma ekipleri, hasta olanları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

MHP Havza teşkilatından Türk Kızılay'ına ziyaret

MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ve Yönetim Kurulu üyeleri Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ve yönetiminden oluşan heyet Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğünü ziyaret ederek burada Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ile bir araya geldi.

Gültekin, Türk Kızılay'ın yapmış olduğu görevleri ile önemli bir kurum olduğunu belirterek, "Kızılay cemiyetimiz gerek ülkemiz gerekse dünya genelinde yaptığı çalışmalar ile övünç vesilemiz olmuştur. Ramazan ayına gelmemiz nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütülecek olan çalışmalar ve projelerde Kızılay'ımızın yanındayız. Hayırlı hizmetlerde yanlarında olduklarımızı bilmelerini isterim." dedi.

Çörekçioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Havza MHP İlçe Başkanımız ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Sizin nazarınızda Havzalı hayırseverlerimizi ramazan ayında başlayacak hayırlarını ve yardımlarını kabul ederek ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Ramazan kolisi ve yardımlarını yapmak isteyenler bizlere ulaşabilirler." diye konuştu.

Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan ramazan mesajı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ramazan ayının başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günlerin yaşandığı bu günlerde ramazan ayının insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

"Vatandaşlarımızdan ramazan ayı boyunca mümkün olduğunca evlerde kalıp kurallara uymalarını istiyoruz." ifadesinde bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı insanları birbirine yaklaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan mübarek bir aydır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan-ı Şerif'i milletçe idrak edeceğiz. Tüm İslam aleminin ve bütün vatandaşlarımızın güzel bir ramazan yaşamasını diliyorum. Terme Belediyesi olarak, vatandaşların ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirmesi için belediye birimleri olarak tüm tedbirleri aldık. Toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların arttığı, milletçe birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği mübarek ramazan ayını millet olarak karşılamanın mutluluğu içindeyiz. Ramazan-ı Şerif ayının tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de birlik ve dayanışma duyguları içinde huzurlu bir şekilde geçmesini dilerim."

Hisarcık, Kızılay, Ramazan, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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