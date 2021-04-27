Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

27.04.2021 15:35
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Ladik Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında "Anneler sıfır atık için yarışıyor" kampanyası düzenlendi.

Ladik Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında "Anneler sıfır atık için yarışıyor" kampanyası düzenlendi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine, Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe olan Ladik'teki tüm vatandaşların projeye katkı sağlaması yönünde teşvik edici çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

İlçenin yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve örnek bir ilçe haline getirilmesi gayreti içinde olduklarını dile getiren Özel, "Bu amaçla ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızın projeye destek vermeleri için kampanyalar düzenliyoruz. Bu kapsamda, toplumumuzun temel taşını oluşturan anneler için 'Anneler sıfır atık için yarışıyor' kampanyası düzenledik. Anneler topladıkları kağıt, plastik, pet şişe, cam ve metal atıkları 31 Mayıs'a kadar Belediye Sıfır Atık Müdürlüğümüze teslim edecek. Kurulacak komisyon tarafından en çok katı atık malzemesi topladığı belirlenen 3 anneye çeşitli hediyeler verilecek." dedi.

Özel, kampanya hakkında bilgi almak isteyenlerin Ladik Belediyesinin "0543 405 40 25" sıfır atık hattını arayabileceğini kaydetti.

Kavak'ta AK Parti sürücüler ve yolculara iftar ikramında bulundu

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Demiroğlu ve yönetim kurulu üyeleri iftara yetişemeyen vatandaşlar ile kırsal mahallelere giren araç sürücüleri ile yolcularına iftar saati öncesi ikramlarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırları kurulamadığını belirten Bakır, iftara yetişemeyen vatandaşlar ile sürücü ve yolculara iftar öncesi içinde yiyecek ve içecek bulunan ikram paketi dağıtılmasına karar verdiklerini anlattı.

Bakır, ramazan ayı süresince iftara yetişemeyen vatandaşlar ile sürücü ve yolculara iftar öncesinde yiyecek ve içecek ikramında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Özel'den mahalle ziyareti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ramazan ayı dolayısıyla Salur Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Özel, talep ve sorunlarını dinledi

Koronavirüs salgınına karşı maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını, ev ziyareti ve iftar programlarına ara verilmesini isteyen Özel, "Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içindeyiz ancak dünyayı, ülkemizi, dolayısıyla ilçemizi etkisi altında bulunduran koronavirüs salgını nedeniyle iftar programları yerine sadece mahalle ziyaretlerinde bulunabiliyoruz. Ayrıca mahallelerde yapılan çalışmalar ile yapılması gereken hizmetleri yerinde inceliyoruz." dedi.

Ramazan ayı başlangıcından itibaren 19 mahalleyi ziyaret ettiğini anlatan Özel, ramazan sonuna kadar ilçeye bağlı kırsaldaki tüm mahalleri de ziyaret etmeye devam edeceğini kaydetti.

Ziyarette Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürü İsmail Kubilay, AK Parti Ladik Kadın Kolları Başkanı Ayşe Düzgün ile AK Parti Meclis üyeleri de bulundu.

Hisarcık, AK Parti, Ramazan, Ladik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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