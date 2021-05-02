Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanma dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Sokak hayvanlarının bulunduğu yerleri tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin farklı noktalarına yiyecek ve su götürdü

İlçede sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp, yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri, karşılaştıkları kedi, köpek gibi sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdiler.

Kavak ilçe Jandarma Komutanlığınca kış mevsiminde olduğu gibi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarına sahip çıkılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Kaymakamı Ömer Saygılı, "Sokak hayvanları Allah'ın bizlere emaneti olan dilsiz konuşamayan canlılardır. Bizler o hayvanlara sahip çıkarsak, yaşamlarını sürdürürler. Kış mevsimi süresinde olduğu gibi tam kapanma dolayısıyla da İlçemiz Jandarma Komutanlığı yine bu sokak hayvanlarına sahip çıkmıştır. Başta İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk olmak üzere tüm görevlilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kavak ilçe Jandarma Komutanlığınca, tam kapanma süresince sokak hayvanları için yiyecek ve içecek dağıtımına devam edileceği kaydedildi.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığından sahipsiz sokak hayvanlarına yem

Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 17 günlük kısıtlama süresince sahipsiz sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya yem bırakıldı.

Havza'da halkın mal ve can güvenliğini sağlamak için yol kontrollerine devam eden jandarma ekipleri bu kez de sahipsiz sokak hayvanları ve yaban hayvanlarını unutmadı.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi tarafından Kılavuz Ormanı, Güvenbeli Geçidi ve kırsal Mahallelerde belirlenen bölgelere yem ve su bırakıldı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğünden 650 çift ayakkabı yardımı

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından Havza Belediyesi işbirliği ile Ramazan Bayramı öncesi Çiftlik ve Çakıralan mahallelerinde ihtiyaç sahiplerine ayakkabı yardımı yapıldı.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Çiftlikköy Muhtarı Mehmet Yıldırım katılımı ile gerçekleşen dağıtımda Kızılay gönüllüleri de görev aldı.

Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Çörekçioğlu ve Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt'a teşekkür etti.

Çavdar, "Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerimiz ve çocuklarımızı sevindiren Kızılay yetkilileri ve yardım yapan herkese mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, AA muhabirine, bayram öncesi ihtiyaç sahipleri ve çocuklar ihtiyaçlarını karşılamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Çörekçioğlu, "Bugün iki mahallemizde 650 çift ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdik. 650 kişinin yüreğine dokunduk. Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Tüm imkanı olan vatandaşlarımızı Kızılay'a desteğe davet ediyorum. Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Havza Belediye Başkanımız Sayın Sebahattin Özdemir ve Belediyemiz Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Zeki Kurt ile personeline teşekkür ederim." diye konuştu.