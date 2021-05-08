Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'ta semt pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kuruldu.

19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnaf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tezgah açtı.

Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, pazarı ziyaret ederek maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, pazar esnafına ve alışverişe gelen vatandaşlara koronavirüs salgınının etkisiz hale getirilmesi için toplum olarak belirlenen mücadele kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

Polis ve zabıta ekipleri ile Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin denetimde bulundu.

Sarıcaoğlu, ilçede daha önce perşembe günleri kurulan halk pazarının Kovid-19 nedeniyle uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İçişleri Bakanlığının pazar yerleri konulu genelgesiyle cumartesi günü 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık bulunacağını söyledi.

Kavak'ta küçükbaş hayvancılık

Kavak ilçesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor.

Çayırlı Mahallesi'nde koyun yetiştirme tesisi yaptıran veteriner hekim Fatih Cır, sarole ve ildefranc ırkı 30 koyun ve 2 koç getirdi.

Cır, ilçeden koyunculuğun geliştirilmesine çalıştığını belirterek, "Bu koyun ırkları ilçemizde bulunan koyun ırklarına göre daha kazançlı. 2 yılda 3 defa doğum yaparlar. Fransa kökenli olan bu koyunlar 30'dan fazla ülkede bulunmakta." dedi.