Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

10.05.2021 18:35
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Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede kivi üretiminin her yıl arttığını bildirdi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede kivi üretiminin her yıl arttığını bildirdi.

Kurtahmetli Mahallesi'nde kivi bahçelerine ziyaret eden Aydemir, ilçede kayıtlı 85 kivi üreticisinin olduğunu söyledi.

Çarşamba'da her geçen sene üreticinin kiviye ilgisinin daha da arttıdığını dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz şu anda kivi dikim işlemlerini ve mevcut kivilerinin bakımlarını gerçekleştiriyor. Geçen sene kivinin kilosunu üreticilerimiz 6-6,5 liradan sattı. Bu sene kivi üreticisinin dönüm başına 2,5-3 ton hasat yapmasını bekliyoruz. Eğer bir don olayı yaşanmazsa kivi fiyatının geçen sene olduğu gibi bu sene de 6-6,5 lira olmasını bekliyoruz. ÇKS kaydı bulunan şu anda 85 üreticimiz var ve bu sayı her geçen sene artıyor. Kivi kazandıran bir ürün olduğu için üreticiler ilçemizde kiviye yönelmeyi sürdürüyor."

Vezirköprü'de sebze fidelerine ilgi

Vezirköprü Ziraat Odası'nda 1 ila 1,50 liradan satışa sunulan sebze fideleri büyük ilgi gördü.

Oda Başkanı Arslan Kaya, fidelerin ucuz, garantili ve sağlam olduğunu belirtirken vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ve çiftçilere her türlü desteği sağladıklarını dile getirdi.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, gibi birçok sebze fidesi tezgahlarda satışa sunuldu.

Vatandaşların en çok rağbet gösterdiği fidelerin başında biber, domates, salatalık ve patlıcan geldi.

Bağ ve bahçelerinde kendi sebzelerini yetiştirmek isteyen çiftçilerin Ziraat Odası Satış Mağazasından fide ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız çiftçilerimizi kısıtlamadan muaf tuttu. Bu sayede çiftçimiz ekim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bununla beraber biz de Vezirköprü Ziraat Odası olarak çiftçimiz yanında olduk. Piyasadaki fahiş fiyatlarla çiftçimizin mağdur olmaması için uygun fiyata sertifikalı ve verimli sebze fidelerimizi Satış Mağazamızda çiftçilerimize sunduk. Çiftçimizin ihtiyacı olduğu sürece fide satışımız devam edecek." dedi.

Piyasa fiyatlarının çok altında bir fiyatla çiftçinin yanında olduklarını sözlerine ekleyen Kaya, "Her türlü fahiş fiyatla mücadele için çiftçimizin her zaman yanında olacağız. İsteyen üreticilerimizden aşılı fide siparişlerini de alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kavak'ta denetim

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Tam kapanma" uygulaması kapsamında denetimlere devam edildi.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk de katıldığı denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. ???

Ziraat Odası, Vezirköprü, Hisarcık, Kivi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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