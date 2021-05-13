Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak ilçesinde jandarma ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla denetimlerini arttırdı.

Kavak- Asarcık kara yolunun Kavak ilçe girişi ile mahalle grup yollarındaki kontrol noktalarındaki denetimlerde, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların HES kodu ve izin belgelerini incelenerek, minibüs içinde doluluk oranı ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kuralları hatırlatan ekipler, minibüslerde bulunan yolculara tam kapanma dolayısıyla yolculuklarını tamamlar tamamlamaz evlerine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Ladik

Ladik Kaymakamı Adem Eser, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Eser, mesajında, koronavirüs salgını ile mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine uyulmasını istedi.

Bayramların yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğuna işaret eden Eser, bayramların yoksulun, yetimin, korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı günler olduğuna vurgu yaptı.

Kaymakam Eser, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı'nda devletimizin aldığı sokağa çıkma kısıtlaması kararı doğrultusunda her türlü tedbir alınmasını ve bütün kurallara riayet edilmesini siz değerli Ladikli hemşehrilerimizden istirham eder, sevdiklerimizle bayramlaşma ve kucaklaşmayı günümüz teknolojisinden istifade ederek gerçekleştirmenizi, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmamanızı rica ederim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Ladik halkının Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Havza

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini, gaziler ve bazı kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Yılmaz ve Başkan Yılmaz, Çukurca ilçesine bağlı Baski Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan ile Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, şehit Yüzbaşının Kocaeli'nde yaşan ve bayram için Havza'da bulunan eşi Kübra Top çocukları Hilal Başak (4) ve Gökhan Korkut Top (3) da yer aldı.

Daha sonra Yılmaz ve Özdemir terörle mücadele gazisi Atilla Altınışık ve Muharip Gaziler Derneği Havza İlçe Temsilcisi ve Kıbrıs Gazisi Harun Saat'i ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Yılmaz, şehit ve gazilerin ailelerinin kıymetli birer emanet olduğunu belirterek, "Şehit ve gazi aileleri, bizim başımızın tacısınız. Şehidimize buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çocukları bizlere emanet. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur." dedi.

Özdemir ise şehit ailelerinin bayramlarını tebrik ederek, "Bu vatan uğruna, canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri devletimiz için kutsal bir emanettir. Yine gazilerimizde kendi canlarından geçerek vatan ve millet uğruna büyük bir onuru yaşamaya hak kazanmış olan gazilerimizde bizler için birer onur abidesi ve vatan emanetidir." diye konuştu.