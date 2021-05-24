Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

24.05.2021 16:41
Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Özdemir, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını belirtti.

"102 yıl önce Havzalıların hüsnü kabulleri ve vatan sevgi ile Atatürk'ün çevresinde toplanmasıyla Cumhuriyet'imizin temelleri atıldı." ifadesinde bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Atalarımızdan miras kalan, şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda birlik ve beraberliğimizin teminatı olacağız. 102 yıl önce bugün, Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir. Bunun en büyük nişanelerinden biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Eylül 1924 yılında ilçemizi ikinci ziyaretinde o veciz sözleri ve ilçemize hediye ve emanet ettiği Cumhurbaşkanlığı forsudur."

Kavak'ta kovid-19 değerlendirme toplantısı

Kavak Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ve Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem katıldı.

Saygılı, toplantıda salgın tedbirleri kapsamında ilçede olumlu sonuç aldıklarını kaydetti.

Zehirli mantar uyarısı

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Koçoğlu, vatandaşlara doğada yetişen mantar yerine kültür mantarı tüketilmesi önerisinde bulundu.

Koçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zehirli mantarları zararsızlardan ayırt etmenin çok güç olduğunu belirterek, bitkisel kaynaklı zehirlenmelerinin yüzde 50'sinin yabani mantardan kaynaklandığını vurguladı.

İlçede doğada yetişen yabani mantardan dolayı meydana gelen zehirlenmelerin varlığının devam ettiğini ifade eden Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen mantarların yenilebilenlerini zehirlilerinden ayırt edebilmek oldukça zor. Vatandaşlarımız, doğada yetişen mantarların zehirli veya zehirsiz olduğunu bilmeden bilinçsiz bir şekilde tüketiyorlar. Tüketilen mantarların bazıları insanlarda karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Karaciğerdeki bu yetmezlik ileride ölümlere neden oluyor. Diğer taraftan bazı vatandaşlar tarafından, 'Zehirli mantar gümüş kaşıkla kaynatılırsa kaşık kararır. Sirkeli, tuzlu suda kaynatmak mantarın zehrini ortadan kaldırır. Pişirilen mantarın zehri kaybolur. Mantar yoğurt ile yenirse zehirlemez. Kurutulmuş mantar zehirlemez. Çayırda yetişen mantar zehirlemez. Koparılınca mantarın rengi değişmezse zehirsizdir, iç kısım mavileşirse zehirlidir. Salyangozlar zehirli mantarı yemez...' gibi bir sürü batıl sözler üretilmektedirler."

Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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