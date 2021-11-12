Üye Girişi
Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

12.11.2021 14:19
Samsun'dan kısa kısa

Havza İlçe Müftülüğü, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD ) iş birliğinde Havza Merkez Kur'an Kursu'nda Kızılay tanıtımı ve deprem eğitimi verilerek AFAD çadır kurulumu uygulamalı olarak gösterildi.

Havza İlçe Müftülüğü, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD ) iş birliğinde Havza Merkez Kur'an Kursu'nda Kızılay tanıtımı ve deprem eğitimi verilerek AFAD çadır kurulumu uygulamalı olarak gösterildi.

Kur'an Kursu öğrenci ve din görevlilerine AFAD eğitmenleri Zekayi Aydoğan tarafından doğal afetler, AFAD çalışmaları, deprem anında ve sonrası yapılacaklar hakkında eğitim verildi.

Daha sonra kan bağışçısı kazanım uzmanları Salih Kaya ve Yaşar Batur tarafından Kızılay'ın çalışmaları, kan bağışı ve önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, öğrencilere eğitime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Halkımızı afetler konusunda bilinçlendirmek için bu tür eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kızılay olarak hayatın her anında halkımıza yardım için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Eğitim ve konuşmanın ardından Kur'an kursu bahçesinde AFAD çadırı kurulumu uygulamalı olarak gösterildi.

Havza'da kan bağışı kampanyası

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 78 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında kan bağışı otobüsü ilçeye geldi.

AK Parti Havza İlçe Başkanlığı ile Havza Müftülüğünün destek olduğu kan bağışı çalışmaları kapsamında Kevser Parkı'nda konuşlandırılan otobüste üç günde 78 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu kan bağışı çalışmalarına destek olan AK Parti Havza İlçe Başkanlığı ile Havza Müftülüğüne teşekkür ederek herkesi kan vermeye davet etti.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Asarcık ve Ladik ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Projesi kapsamında Kavak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Asarcık ve Ladik ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak çeşitli cinste 4 bin fidan dağıttıklarını söyledi.

Güneş, fidan dağıtımı sırasında vatandaşlara fidan çukurlarının hazırlanması, dikimi ve bakımı konularında da bilgiler aktarıldığını belirtti.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Asarcık ve Ladik ilçesindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmak üzere Asarcık Orman İşletme Şefliğine 1250 sarıçam ve 250 mavi servi fidanı, Ladik Orman İşletme Şefliğince 1500 sarıçam, 500 karaçam, 500 mavi servi ve 100 doğu çınarı fidanı teslim ettiklerini aktaran Güneş, "Şefliklerimiz kendilerine teslim edilen fidanların ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtımını tamamladı. Şeflik çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Güneş, "Bizler, yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı toprağa dikin diye öğütleyen bir inanışın neferleriyiz. Kavak Orman İşletme Müdürlüğü olarak fidan dağıtımına devam edeceğiz." dedi.

Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa

Hisarcık, Kızılay, Havza, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanıkları tekrar yargılanacak 14:49 Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanıkları tekrar yargılanacak Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde 14:35 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde Provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 kişi sınır dışı ediliyor 14:28 Provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 kişi sınır dışı ediliyor
Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli 14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor 14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı 13:51 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş

Son Dakika Haberleri
14:51 Trabzonspor, Gervinho
14:35 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde
14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
14:07 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
Trabzonspor, Gervinho Trabzonspor, Gervinho         
14:51
Rezidansa taşınan Selin Ciğerci'nin aylık kirası dudak uçuklattı Rezidansa taşınan Selin Ciğerci'nin aylık kirası dudak uçuklattı         
14:43
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş         
14:08
Avrupa devi Almanya'yı bekleyen nüfus tehlikesi! Eğer çözüm bulamazlarsa ekonomileri ağır darbe alacak Avrupa devi Almanya'yı bekleyen nüfus tehlikesi! Eğer çözüm bulamazlarsa ekonomileri ağır darbe alacak         
13:54
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz         
13:46
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 14:54:52. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement